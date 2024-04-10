https://ria.ru/20240410/pavodok-1938997303.html

Глава МЧС проконтролирует противопаводковые мероприятия в Тюменской области

Глава МЧС проконтролирует противопаводковые мероприятия в Тюменской области - РИА Новости, 10.04.2024

Глава МЧС проконтролирует противопаводковые мероприятия в Тюменской области

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению, министр лично... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:17

2024-04-10T09:17

2024-04-10T09:18

россия

тюменская область

ялуторовский район

александр куренков (мчс)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению, министр лично проконтролирует противопаводковые мероприятия, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень во вторник. "Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья. Министр лично проконтролирует как в регионе организовано проведение превентивные противопаводковые мероприятия, а также оценит их достаточность", - говорится в сообщении. Отмечается, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе". Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html

https://ria.ru/20240409/kurenkov-1938951470.html

россия

тюменская область

ялуторовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тюменская область, ялуторовский район, александр куренков (мчс), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия