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В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна - РИА Новости, 10.04.2024
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12:59 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939067106.html
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна - РИА Новости, 10.04.2024
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна
В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:59
2024-04-10T12:59
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня... Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939065729.html
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россия, армения, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, в мире
Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна

В Кремле надеются, что Путин и Пашинян лично обсудят двусторонние отношения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Никол Пашинян
Владимир Путин и Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин и Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня... Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить", - сказал он журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России
12:56
 
РоссияАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянДмитрий ПесковВ мире
 
 
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