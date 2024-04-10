https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939067106.html
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна - РИА Новости, 10.04.2024
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна
В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:59
2024-04-10T12:59
2024-04-10T12:59
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня... Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939065729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, армения, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, в мире
Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна
В Кремле надеются, что Путин и Пашинян лично обсудят двусторонние отношения