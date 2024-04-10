https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939067106.html

В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна

В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна - РИА Новости, 10.04.2024

В Кремле надеются на личную встречу Путина и Пашиняна

В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:59

2024-04-10T12:59

2024-04-10T12:59

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Кремле надеются, что в обозримом будущем президенту России Владимиру Путину и президенту Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить вопросы двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность обсудить лично президентам такие вопросы, если они стоят на повестке дня... Надеемся, что на высшем уровне президенты будут иметь возможность все это обсудить", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240410/armeniya-1939065729.html

россия

армения

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Варвара Скокшина

россия, армения, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, в мире