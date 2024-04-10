https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html

"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре

"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 10.04.2024

"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре

Вооруженные силы Украины, вероятно, сдадут город Часов Яр быстрее, чем Авдеевку, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:53

2024-04-10T12:53

2024-04-10T18:33

в мире

часов яр

авдеевка

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины, вероятно, сдадут город Часов Яр быстрее, чем Авдеевку, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой"."Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет еще быстрее Авдеевки. <...> Думаю, все случится быстрее", — поделился он своими предположениями.Лапин также подчеркнул, что у ВСУ осталось мало солдат для сопротивления российской армии, а закон о мобилизации заработает отнюдь не скоро.В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверено, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном море

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

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часов яр

авдеевка

артемовск

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в мире, часов яр, авдеевка, артемовск, вооруженные силы украины