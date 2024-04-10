Рейтинг@Mail.ru
"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 10.04.2024 (обновлено: 18:33 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html
"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре
"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 10.04.2024
"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре
Вооруженные силы Украины, вероятно, сдадут город Часов Яр быстрее, чем Авдеевку, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:53
2024-04-10T18:33
в мире
часов яр
авдеевка
артемовск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины, вероятно, сдадут город Часов Яр быстрее, чем Авдеевку, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой"."Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет еще быстрее Авдеевки. &lt;...&gt; Думаю, все случится быстрее", — поделился он своими предположениями.Лапин также подчеркнул, что у ВСУ осталось мало солдат для сопротивления российской армии, а закон о мобилизации заработает отнюдь не скоро.В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверено, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном море
https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html
https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html
часов яр
авдеевка
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, часов яр, авдеевка, артемовск, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Авдеевка, Артемовск, Вооруженные силы Украины
"Случится быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре

Майор ВСУ Лапин: Часов Яр падет быстрее, чем Авдеевка

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины, вероятно, сдадут город Часов Яр быстрее, чем Авдеевку, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".
"Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет еще быстрее Авдеевки. <...> Думаю, все случится быстрее", — поделился он своими предположениями.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Об этом никто не знает": в США раскрыли главную тайну Байдена об Украине
12:23
Лапин также подчеркнул, что у ВСУ осталось мало солдат для сопротивления российской армии, а закон о мобилизации заработает отнюдь не скоро.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверено, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет Россия
Европу ждет необъявленная война в Северном море
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России
09:46
 
В миреЧасов ЯрАвдеевкаАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала