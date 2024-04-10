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В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов
В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов - РИА Новости, 10.04.2024
В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов
Уже более 250 жилых домов освободились от паводковых вод в оренбургском Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:05
2024-04-10T18:05
2024-04-10T18:07
происшествия
орск
россия
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уже более 250 жилых домов освободились от паводковых вод в оренбургском Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Орске наблюдается устойчивая динамика по снижению уровня воды. Вода ушла из более 250 жилых домов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что уровень воды в реке Урал в Орске составляет 894 сантиметра. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
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происшествия, орск, россия, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Россия, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов
В оренбургском Орске более 250 жилых домов освободились от паводковых вод