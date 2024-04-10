https://ria.ru/20240410/orsk-1939168419.html

В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов

В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов - РИА Новости, 10.04.2024

В Орске вода ушла из более чем 250 жилых домов

Уже более 250 жилых домов освободились от паводковых вод в оренбургском Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:05

2024-04-10T18:05

2024-04-10T18:07

происшествия

орск

россия

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уже более 250 жилых домов освободились от паводковых вод в оренбургском Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Орске наблюдается устойчивая динамика по снижению уровня воды. Вода ушла из более 250 жилых домов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что уровень воды в реке Урал в Орске составляет 894 сантиметра. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html

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происшествия, орск, россия, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024