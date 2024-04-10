https://ria.ru/20240410/orsk-1939136769.html
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка - РИА Новости, 10.04.2024
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:34
2024-04-10T16:34
2024-04-10T16:35
экономика
россия
оренбургская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. "Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении. "Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве. Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране. По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оренбургская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), прорыв дамбы в орске
Экономика, Россия, Оренбургская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Прорыв дамбы в Орске
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка
Минэнерго: Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.
В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области
.
"Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении.
"Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве.
Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране.
По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.