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Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка - РИА Новости, 10.04.2024
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16:34 10.04.2024 (обновлено: 16:35 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1939136769.html
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка - РИА Новости, 10.04.2024
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:34
2024-04-10T16:35
экономика
россия
оренбургская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. "Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении. "Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве. Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране. По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html
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экономика, россия, оренбургская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), прорыв дамбы в орске
Экономика, Россия, Оренбургская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Прорыв дамбы в Орске
Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка

Минэнерго: Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ.
В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Орске построят новую дамбу
15:30
"Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении.
"Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве.
Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране.
По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Попытки засыпать дамбу, прорванную в Орске, оказались бесполезными
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ЭкономикаРоссияОренбургская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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