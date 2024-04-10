https://ria.ru/20240410/orsk-1939136769.html

Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка

Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка - РИА Новости, 10.04.2024

Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам из-за паводка

Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:34

2024-04-10T16:34

2024-04-10T16:35

экономика

россия

оренбургская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ. В воскресенье Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. "Объявленный "Орскнефтеоргсинтезом" форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер. Последствий для рынка не ожидается, так как большая часть установок на Орском НПЗ была остановлена на плановый ремонт еще до начала паводка", - говорится в сообщении. "Запуск Орского НПЗ ожидается, как только уровень воды станет оптимальным", - добавили в министерстве. Там также уточнили, что максимальный выпадающий объем составит около 0,1% от запланированного в апреле производства моторного топлива в стране. По словам Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют почти 2 миллиона тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

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россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, оренбургская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), прорыв дамбы в орске