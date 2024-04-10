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Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью - РИА Новости, 10.04.2024
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15:31 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/orsk-1939115087.html
Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью
Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью - РИА Новости, 10.04.2024
Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью
Около 2 тысяч жителей частично затопленного Орска подали заявления на получение единовременной помощи, четверо просят компенсацию за причиненный паводком вред... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:31
2024-04-10T15:31
орск
урал
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Около 2 тысяч жителей частично затопленного Орска подали заявления на получение единовременной помощи, четверо просят компенсацию за причиненный паводком вред здоровью, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. По данным орской администрации, около 2 тысяч горожан, пострадавших от паводка, подали заявления на получение первой единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. "Деньги уже начали поступать на счета жителей. Более 1,3 тысячи заявлений поступило на восстановление испорченного имущества. По ним принято порядка 300 положительных решений, остальные в работе. Четверо пострадавших намерены компенсировать причинение вреда здоровью. Их заявления приняты в работу", - говорится в релизе мэрии. Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать, вода начала уходить с затопленных территорий. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
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орск
урал
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орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Урал, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью

Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью, причиненный паводком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. Около 2 тысяч жителей частично затопленного Орска подали заявления на получение единовременной помощи, четверо просят компенсацию за причиненный паводком вред здоровью, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
По данным орской администрации, около 2 тысяч горожан, пострадавших от паводка, подали заявления на получение первой единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей.
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"Деньги уже начали поступать на счета жителей. Более 1,3 тысячи заявлений поступило на восстановление испорченного имущества. По ним принято порядка 300 положительных решений, остальные в работе. Четверо пострадавших намерены компенсировать причинение вреда здоровью. Их заявления приняты в работу", - говорится в релизе мэрии.
Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать, вода начала уходить с затопленных территорий.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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ОрскУралОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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