https://ria.ru/20240410/orsk-1939115087.html

Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью

Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью - РИА Новости, 10.04.2024

Четверо жителей Орска требуют компенсацию за вред здоровью

Около 2 тысяч жителей частично затопленного Орска подали заявления на получение единовременной помощи, четверо просят компенсацию за причиненный паводком вред... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:31

2024-04-10T15:31

2024-04-10T15:31

орск

урал

оренбургская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938824405_0:248:3199:2047_1920x0_80_0_0_125308c2cd825943212a35587561b981.jpg

УФА, 10 апр – РИА Новости. Около 2 тысяч жителей частично затопленного Орска подали заявления на получение единовременной помощи, четверо просят компенсацию за причиненный паводком вред здоровью, сообщила мэрия в своем Telegram-канале. По данным орской администрации, около 2 тысяч горожан, пострадавших от паводка, подали заявления на получение первой единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. "Деньги уже начали поступать на счета жителей. Более 1,3 тысячи заявлений поступило на восстановление испорченного имущества. По ним принято порядка 300 положительных решений, остальные в работе. Четверо пострадавших намерены компенсировать причинение вреда здоровью. Их заявления приняты в работу", - говорится в релизе мэрии. Ранее сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать, вода начала уходить с затопленных территорий. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939081425.html

орск

урал

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия