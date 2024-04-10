https://ria.ru/20240410/orsk-1939101369.html

Дамбу в Орске построили без учета паводков, полагает эксперт

Дамбу в Орске построили без учета паводков, полагает эксперт - РИА Новости, 10.04.2024

Дамбу в Орске построили без учета паводков, полагает эксперт

Прорванную дамбу, которая защищала Орск от реки Урал, спроектировали и построили без учета возможных максимальных уровней воды, которые бывают раз в 100 лет,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:42

2024-04-10T14:42

2024-04-10T14:42

орск

урал

прорыв дамбы в орске

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Прорванную дамбу, которая защищала Орск от реки Урал, спроектировали и построили без учета возможных максимальных уровней воды, которые бывают раз в 100 лет, считает доктор географических наук, профессор кафедры гидрологии Томского государственного университета (ТГУ) Валерий Земцов. "Конечно, были предпосылки. Гидрометслужба предупреждала о том, что большие запасы снега на Урале. Но главное, что дамба, которую размыло, рассчитана была на другие условия, на более низкие уровни воды. Почему? Потому что забыли все… Почти 100 лет, по крайней мере 80 там на Урале не было высокой воды, но вот она пришла", - сказал эксперт РИА Новости. Он пояснил, что при проектировании и строительстве подобных защитных гидросооружений рассчитывается вероятность максимального повышения уровня воды чаще, чем один раз в 100 лет. "Дамба была низкая, рассчитанная на значительно меньшее количество воды, чем можно было бы ожидать, и не важно, давно это было или недавно. Рассчитывается вероятность превышения один раз в 100 лет. Не важно, это может быть и два года подряд. Измерения… конечно, фиксировали подобные высокие подъемы уровня воды. Но по-видимому решили сэкономить. Меньше денег ушло. Может быть, были занижены расчеты", - предположил специалист. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939065838.html

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орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, урал, прорыв дамбы в орске, происшествия