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Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра
За 5 часов уровень воды в реке Урал в затопленном Орске снизился на 8 сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:22
2024-04-10T14:22
2024-04-10T14:29
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. За 5 часов уровень воды в реке Урал в затопленном Орске снизился на 8 сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической обстановки в водоеме, опубликованном в Telegram-канале орской мэрии.По данным таблицы, в 10.00 (8.00 мск) уровень воды в реке Урал составлял 899 сантиметров. Спустя пять часов в 15.00 (13.00 мск) уровень воды в реке составляет 891 сантиметр.Ранее власти города сообщали, что вода начала уходить с затопленных территорий города.
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орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра
Уровень воды в реке Урал в Орске за пять часов снизился на 8 сантиметров