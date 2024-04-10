https://ria.ru/20240410/orsk-1939094023.html

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 891 сантиметра

За 5 часов уровень воды в реке Урал в затопленном Орске снизился на 8 сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:22

2024-04-10T14:22

2024-04-10T14:29

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 10 апр – РИА Новости. За 5 часов уровень воды в реке Урал в затопленном Орске снизился на 8 сантиметров и составил 891 сантиметр, следует из таблицы мониторинга гидрологической обстановки в водоеме, опубликованном в Telegram-канале орской мэрии.По данным таблицы, в 10.00 (8.00 мск) уровень воды в реке Урал составлял 899 сантиметров. Спустя пять часов в 15.00 (13.00 мск) уровень воды в реке составляет 891 сантиметр.Ранее власти города сообщали, что вода начала уходить с затопленных территорий города.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html

орск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия