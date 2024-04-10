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В поселке Мостострой в Орске вода уходит от домов - РИА Новости, 10.04.2024
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13:49 10.04.2024 (обновлено: 16:02 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1939081833.html
В поселке Мостострой в Орске вода уходит от домов
В поселке Мостострой в Орске вода уходит от домов - РИА Новости, 10.04.2024
В поселке Мостострой в Орске вода уходит от домов
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:49
2024-04-10T16:02
орск
урал
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр — РИА Новости. Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске, сообщила мэрия в Telegram-канале. Администрация приложила к публикации две фотографии с окраины поселка: на первом фото вода стоит выше середины забора, на втором — отступила от ограждения.Уровень реки Урал в Орске начал падать после сокращения сброса воды в Ириклинском водохранилище.По данным, опубликованным мэрией, в 10:00 (8:00 мск) вода находилась на уровне 899 сантиметров, спустя пять часов — 891 сантиметра.Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников, вода из затопленного Орска будет уходить продолжительное время — "буквально в день по несколько сантиметров".От паводковых вод освободились около 60 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от вод реки Урал, произошел 5 апреля. Власти провели эвакуацию людей.Десятого апреля волна из Орска дошла до Оренбурга. Уровень Урала в региональном центре превысил отметку в десять метров. Затопило 2392 участка и 1910 домов, эвакуировали 865 человек.В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства региона, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
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орск
урал
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Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске
ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске, передает корреспондент РИА Новости. Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода.
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орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Урал, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В поселке Мостострой в Орске вода уходит от домов

Мэрия: в поселке Мостострой в Орске вода уходит от затопленных домов

© Фото : ПроОрск/TelegramВода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : ПроОрск/Telegram
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр — РИА Новости. Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске, сообщила мэрия в Telegram-канале.
Администрация приложила к публикации две фотографии с окраины поселка: на первом фото вода стоит выше середины забора, на втором — отступила от ограждения.
© Фото : ПроОрск/TelegramВода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
© Фото : ПроОрск/Telegram
1 из 2
© Фото : ПроОрск/TelegramВода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
© Фото : ПроОрск/Telegram
2 из 2
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
© Фото : ПроОрск/Telegram
1 из 2
Вода уходит от затопленных домов в поселке Мостострой в Орске
© Фото : ПроОрск/Telegram
2 из 2
Уровень реки Урал в Орске начал падать после сокращения сброса воды в Ириклинском водохранилище.
По данным, опубликованным мэрией, в 10:00 (8:00 мск) вода находилась на уровне 899 сантиметров, спустя пять часов — 891 сантиметра.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников, вода из затопленного Орска будет уходить продолжительное время — "буквально в день по несколько сантиметров".
От паводковых вод освободились около 60 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Прорыв дамбы, которая защищала Орск от вод реки Урал, произошел 5 апреля. Власти провели эвакуацию людей.
Десятого апреля волна из Орска дошла до Оренбурга. Уровень Урала в региональном центре превысил отметку в десять метров. Затопило 2392 участка и 1910 домов, эвакуировали 865 человек.
В Оренбургской области ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства региона, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
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Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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ОрскУралОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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