https://ria.ru/20240410/orsk-1939054996.html
Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы
Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы - РИА Новости, 10.04.2024
Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы
Спасатели МЧС России доставляют в отрезанные паводковыми водами районы Орска электрические генераторы и топливо, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:15
2024-04-10T12:15
2024-04-10T12:26
происшествия
орск
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС России доставляют в отрезанные паводковыми водами районы Орска электрические генераторы и топливо, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В отрезанные паводком районы города спасатели доставляют питьевую воду, продукты питания и предметы первой необходимости, топливо и электрогенераторы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что спасатели продолжают осуществлять круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках, отрабатывают адресные заявки на эвакуацию жителей Орска. Всего в Оренбургской области в безопасные районы эвакуированы более 7,5 тысячи человек, из них более 2,6 тысячи - из Орска. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе привлечены 4,5 тысячи человек и 84 единицы техники, в том числе 164 лодки и 17 беспилотников.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы
Спасатели доставляют в затопленные районы Орска продукты, генераторы и топливо