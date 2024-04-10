https://ria.ru/20240410/orsk-1939054996.html

Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы

Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы - РИА Новости, 10.04.2024

Спасатели доставляют в затопленные районы Орска генераторы

Спасатели МЧС России доставляют в отрезанные паводковыми водами районы Орска электрические генераторы и топливо, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:15

2024-04-10T12:15

2024-04-10T12:26

происшествия

орск

россия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС России доставляют в отрезанные паводковыми водами районы Орска электрические генераторы и топливо, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В отрезанные паводком районы города спасатели доставляют питьевую воду, продукты питания и предметы первой необходимости, топливо и электрогенераторы", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что спасатели продолжают осуществлять круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках, отрабатывают адресные заявки на эвакуацию жителей Орска. Всего в Оренбургской области в безопасные районы эвакуированы более 7,5 тысячи человек, из них более 2,6 тысячи - из Орска. По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе привлечены 4,5 тысячи человек и 84 единицы техники, в том числе 164 лодки и 17 беспилотников.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

орск

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024