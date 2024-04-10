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Вода в частично затопленном Орске начала уходить - РИА Новости, 10.04.2024
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11:35 10.04.2024
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Вода в частично затопленном Орске начала уходить
Вода в частично затопленном Орске начала уходить - РИА Новости, 10.04.2024
Вода в частично затопленном Орске начала уходить
Вода в частично затопленном из-за паводка Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась, спасатели в основном выполняют гуманитарную миссию, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:35
2024-04-10T11:35
происшествия
орск
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вода в частично затопленном из-за паводка Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась, спасатели в основном выполняют гуманитарную миссию, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире Первого канала. "В Орске вода начала уходить, ситуация, самое главное, стабилизировалась. По крайней мере, нигде не прибывает (вода). Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены", - сказал Ситников. По его словам, заявок от населения к спасателям стало гораздо меньше, в основном сотрудники МЧС выполняют гуманитарную миссию - развозят продукты, воду, медикаменты.
орск
россия
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происшествия, орск, россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Вода в частично затопленном Орске начала уходить

ГУ МЧС: вода в затопленном Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вода в частично затопленном из-за паводка Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась, спасатели в основном выполняют гуманитарную миссию, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире Первого канала.
Орске вода начала уходить, ситуация, самое главное, стабилизировалась. По крайней мере, нигде не прибывает (вода). Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены", - сказал Ситников.
По его словам, заявок от населения к спасателям стало гораздо меньше, в основном сотрудники МЧС выполняют гуманитарную миссию - развозят продукты, воду, медикаменты.
Наводнение в ОрскеНаводнение в Орске
Инфографика
 
ПроисшествияОрскРоссияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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