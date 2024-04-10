https://ria.ru/20240410/orsk-1939039347.html

Вода в частично затопленном Орске начала уходить

Вода в частично затопленном Орске начала уходить - РИА Новости, 10.04.2024

Вода в частично затопленном Орске начала уходить

Вода в частично затопленном из-за паводка Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась, спасатели в основном выполняют гуманитарную миссию, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:35

2024-04-10T11:35

2024-04-10T11:35

происшествия

орск

россия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810315_0:277:3128:2036_1920x0_80_0_0_4588fcc83f414ab60fe060fcd06705f4.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вода в частично затопленном из-за паводка Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась, спасатели в основном выполняют гуманитарную миссию, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников в эфире Первого канала. "В Орске вода начала уходить, ситуация, самое главное, стабилизировалась. По крайней мере, нигде не прибывает (вода). Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены", - сказал Ситников. По его словам, заявок от населения к спасателям стало гораздо меньше, в основном сотрудники МЧС выполняют гуманитарную миссию - развозят продукты, воду, медикаменты.

орск

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орск, россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске