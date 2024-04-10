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На набережной в Оренбурге подтопило здания - РИА Новости, 10.04.2024
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21:15 10.04.2024 (обновлено: 22:28 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburg-1939210564.html
На набережной в Оренбурге подтопило здания
На набережной в Оренбурге подтопило здания - РИА Новости, 10.04.2024
На набережной в Оренбурге подтопило здания
Здания на набережной в Оренбурге подтопило из-за паводка, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:15
2024-04-10T22:28
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОРЕНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Здания на набережной в Оренбурге подтопило из-за паводка, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.&quot;Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы&quot;, — написал он в Telegram-канале.Мэр подчеркнул, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге сейчас составляет 10 метров 22 сантиметра. По его словам, этот показатель пока что продолжает повышаться, оперативные службы дежурят круглосуточно. Вода подошла близко к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК "Дубки" и "Гранд парк", однако риска их затопления сейчас нет.Салмин также ответил на многочисленные вопросы о возможном отключении водоснабжения в городе, подчеркнув, что угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет. По его словам, очистные сооружения работают в штатном режиме.В свою очередь, в правительстве Оренбургской области заявили, что уровень реки Урал стал рекордным за всю историю наблюдений. Там добавили, что всего в регионе в зоне подтопления остаются более 12 тысяч жилых домов и свыше 14 тысяч приусадебных участков. При этом эвакуированы уже около 7,5 тысячи человек, включая почти две тысячи детей. За сутки от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах, подчеркнули власти.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240410/voda-1939158798.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На набережной в Оренбурге подтопило здания

Мэр: в Оренбурге на набережной у автомобильного моста подтоплены здания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге
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ОРЕНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Здания на набережной в Оренбурге подтопило из-за паводка, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.
«

"Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на улице Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы", — написал он в Telegram-канале.

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Уровень воды в курганском селе Звериноголовском поднялся до 977 сантиметров
17:28
Мэр подчеркнул, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге сейчас составляет 10 метров 22 сантиметра. По его словам, этот показатель пока что продолжает повышаться, оперативные службы дежурят круглосуточно. Вода подошла близко к многоквартирным домам на улицах Геннадия Донковцева, в ЖК "Дубки" и "Гранд парк", однако риска их затопления сейчас нет.
Салмин также ответил на многочисленные вопросы о возможном отключении водоснабжения в городе, подчеркнув, что угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет. По его словам, очистные сооружения работают в штатном режиме.
В свою очередь, в правительстве Оренбургской области заявили, что уровень реки Урал стал рекордным за всю историю наблюдений. Там добавили, что всего в регионе в зоне подтопления остаются более 12 тысяч жилых домов и свыше 14 тысяч приусадебных участков. При этом эвакуированы уже около 7,5 тысячи человек, включая почти две тысячи детей. За сутки от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах, подчеркнули власти.
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Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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