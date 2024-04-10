Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали
Оператора ВГТРК Шума, попавшего под обстрел у Кременной в ЛНР, прооперировали
© Вести Луганск/TelegramОператор "Вести Луганск" Денис Шум, получивший осколочное ранение в ногу в результате обстрела в районе Кременной в ЛНР
© Вести Луганск/Telegram
Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, получивший осколочное ранение в ногу в результате обстрела в районе Кременной в ЛНР
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, попавший вместе с корреспондентом Артемом Юндасом под обстрел в районе Кременной в ЛНР и получивший ранение ноги, уже прооперирован и восстанавливается, сообщили в "Вести Луганск".
"Наш оператор Денис Шум, который попал под обстрел вместе с корреспондентом Артемом Юндасом, прооперирован, осколок достали из ноги. Он в хорошем состоянии. Врачи говорят, что пациент идет на поправку", - говорится в сообщении "Вестей Луганска" в Telegram-канале.
Ранее руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев сообщил, что корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.