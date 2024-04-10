https://ria.ru/20240410/operator-1939197689.html

Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали

Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали - РИА Новости, 10.04.2024

Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали

Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, попавший вместе с корреспондентом Артемом Юндасом под обстрел в районе Кременной в ЛНР и получивший ранение ноги, уже... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:01

2024-04-10T20:01

2024-04-10T20:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, попавший вместе с корреспондентом Артемом Юндасом под обстрел в районе Кременной в ЛНР и получивший ранение ноги, уже прооперирован и восстанавливается, сообщили в "Вести Луганск". "Наш оператор Денис Шум, который попал под обстрел вместе с корреспондентом Артемом Юндасом, прооперирован, осколок достали из ноги. Он в хорошем состоянии. Врачи говорят, что пациент идет на поправку", - говорится в сообщении "Вестей Луганска" в Telegram-канале. Ранее руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев сообщил, что корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.

https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939194004.html

луганская народная республика

кременная

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

луганская народная республика, кременная, происшествия