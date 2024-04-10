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Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 10.04.2024 (обновлено: 20:13 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/operator-1939197689.html
Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали
Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали - РИА Новости, 10.04.2024
Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали
Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, попавший вместе с корреспондентом Артемом Юндасом под обстрел в районе Кременной в ЛНР и получивший ранение ноги, уже... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:01
2024-04-10T20:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, попавший вместе с корреспондентом Артемом Юндасом под обстрел в районе Кременной в ЛНР и получивший ранение ноги, уже прооперирован и восстанавливается, сообщили в "Вести Луганск". "Наш оператор Денис Шум, который попал под обстрел вместе с корреспондентом Артемом Юндасом, прооперирован, осколок достали из ноги. Он в хорошем состоянии. Врачи говорят, что пациент идет на поправку", - говорится в сообщении "Вестей Луганска" в Telegram-канале. Ранее руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев сообщил, что корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем. Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, кременная, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Происшествия
Телеоператора, попавшего под обстрел в ЛНР, прооперировали

Оператора ВГТРК Шума, попавшего под обстрел у Кременной в ЛНР, прооперировали

© Вести Луганск/TelegramОператор "Вести Луганск" Денис Шум, получивший осколочное ранение в ногу в результате обстрела в районе Кременной в ЛНР
Оператор Вести Луганск Денис Шум, получивший осколочное ранение в ногу в результате обстрела в районе Кременной в ЛНР
© Вести Луганск/Telegram
Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, получивший осколочное ранение в ногу в результате обстрела в районе Кременной в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Оператор "Вести Луганск" Денис Шум, попавший вместе с корреспондентом Артемом Юндасом под обстрел в районе Кременной в ЛНР и получивший ранение ноги, уже прооперирован и восстанавливается, сообщили в "Вести Луганск".
"Наш оператор Денис Шум, который попал под обстрел вместе с корреспондентом Артемом Юндасом, прооперирован, осколок достали из ноги. Он в хорошем состоянии. Врачи говорят, что пациент идет на поправку", - говорится в сообщении "Вестей Луганска" в Telegram-канале.
Ранее руководитель ГТРК "Луганск" Николай Долгачев сообщил, что корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас, получивший контузию во время украинского обстрела в районе Кременной в ЛНР, уже выписан из больницы и продолжает работу над репортажем.
Ранее правительство ЛНР сообщило, что съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на кременском направлении: оператор телеканала ранен в ногу, корреспондент контужен.
Руководитель ВГТРК Луганск Николай Долгачев об украинском обстреле съемочной группы Вести Луганск - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Долгачев рассказал подробности обстрела съемочной группы "Вести Луганск"
19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКременнаяПроисшествия
 
 
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