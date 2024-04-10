https://ria.ru/20240410/opasnost-1939222268.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T23:16

2024-04-10T23:16

2024-04-10T23:25

специальная военная операция на украине

воронежская область

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.По его словам, силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

воронежская область

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Наталья Макарова

воронежская область, украина, вооруженные силы украины, беспилотники