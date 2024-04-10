https://ria.ru/20240410/ognemetchiki-1938972919.html
Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ
Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ
Минобороны РФ показало, как огнеметчики группировки "Запад" уничтожают замаскированные опорные пункты ВСУ. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:04
2024-04-10T03:04
2024-04-10T09:03
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как огнеметчики группировки "Запад" уничтожают замаскированные опорные пункты ВСУ. "Огнеметчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны, военнослужащие взвода легких огнеметов получили задачу атаковать замаскированные укрепленные опорные пункты противника в лесополосе на пути продвижения бронетехники российских войск. По полученным координатам огнеметный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара. На видео огнеметчики скрытно выдвинулись на позицию для стрельбы за несколько сотен метров, группа прикрытия обеспечивала отход. Складки местности и низкая густая поросль создала условия для прицельной стрельбы из ручных огнеметов РПО-А "Шмель", отмечают в министерстве. Огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ и тактическими двойками отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938251320.html
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Штурм замаскированного опорного пункта ВСУ
МО РФ показало, как огнеметчики уничтожают замаскированные "опорники" ВСУ.
2024-04-10T03:04
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ
Огнеметчики группировки войск "Запад" уничтожают замаскированные опорники ВСУ
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как огнеметчики группировки "Запад" уничтожают замаскированные опорные пункты ВСУ.
"Огнеметчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, военнослужащие взвода легких огнеметов получили задачу атаковать замаскированные укрепленные опорные пункты противника в лесополосе на пути продвижения бронетехники российских войск. По полученным координатам огнеметный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара.
На видео огнеметчики скрытно выдвинулись на позицию для стрельбы за несколько сотен метров, группа прикрытия обеспечивала отход. Складки местности и низкая густая поросль создала условия для прицельной стрельбы из ручных огнеметов РПО-А "Шмель", отмечают в министерстве.
Огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ и тактическими двойками отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.