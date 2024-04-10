https://ria.ru/20240410/ognemetchiki-1938972919.html

Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ

Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

Огнеметчики уничтожили под Купянском замаскированные опорные пункты ВСУ

Минобороны РФ показало, как огнеметчики группировки "Запад" уничтожают замаскированные опорные пункты ВСУ. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:04

2024-04-10T03:04

2024-04-10T09:03

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1938993149_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_670566360bba4ff64e60b9290b9a0da2.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как огнеметчики группировки "Запад" уничтожают замаскированные опорные пункты ВСУ. "Огнеметчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны, военнослужащие взвода легких огнеметов получили задачу атаковать замаскированные укрепленные опорные пункты противника в лесополосе на пути продвижения бронетехники российских войск. По полученным координатам огнеметный взвод разделился на подгруппы прикрытия и удара. На видео огнеметчики скрытно выдвинулись на позицию для стрельбы за несколько сотен метров, группа прикрытия обеспечивала отход. Складки местности и низкая густая поросль создала условия для прицельной стрельбы из ручных огнеметов РПО-А "Шмель", отмечают в министерстве. Огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили замаскированные укрепленные опорные пункты ВСУ и тактическими двойками отошли на занятые позиции для дальнейшего прикрытия продвижения российских подразделений на бронетехнике.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938251320.html

https://ria.ru/20240313/solntsepek-1932632028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурм замаскированного опорного пункта ВСУ МО РФ показало, как огнеметчики уничтожают замаскированные "опорники" ВСУ. 2024-04-10T03:04 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины