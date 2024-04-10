Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле журналистов в ЛНР
"Вести": офицер пресс-центра Минобороны Половодов погиб при обстреле журналистов
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов погиб при обстреле журналистов "Вести Луганск", сообщил телеканал.
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"Под прицельный обстрел украинских боевиков сегодня попала съемочная группа "Вести Луганск". Денис Шум и Артем Юндас получили ранение и контузию — сейчас им оказывают помощь. Сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов погиб", — говорится в публикации.
Уточняется, что у Половодова остались мама, жена и маленький сын.
Ранее в среду правительство ЛНР сообщило, что группа "Вести Луганск" попала под обстрел ВСУ на Кременском направлении. Оператора ранило осколком в ногу, корреспондент получил контузию.
В последние дни ВСУ усилили обстрелы в районе Кременной. Так, последние два дня украинские войска регулярно наносили удары по городу артиллерией и беспилотниками. В результате ранения получили три мирных жителя — две женщины и мужчина.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через нее в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года, во время российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией соприкосновения. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.