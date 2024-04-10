https://ria.ru/20240410/ofitser-1939214467.html

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле журналистов в ЛНР

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле журналистов в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2024

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле журналистов в ЛНР

Офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов погиб при обстреле журналистов "Вести Луганск", сообщил телеканал. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:45

2024-04-10T21:45

2024-04-10T22:15

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов погиб при обстреле журналистов "Вести Луганск", сообщил телеканал."Под прицельный обстрел украинских боевиков сегодня попала съемочная группа "Вести Луганск". Денис Шум и Артем Юндас получили ранение и контузию — сейчас им оказывают помощь. Сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов погиб", — говорится в публикации.Уточняется, что у Половодова остались мама, жена и маленький сын.Ранее в среду правительство ЛНР сообщило, что группа "Вести Луганск" попала под обстрел ВСУ на Кременском направлении. Оператора ранило осколком в ногу, корреспондент получил контузию. В последние дни ВСУ усилили обстрелы в районе Кременной. Так, последние два дня украинские войска регулярно наносили удары по городу артиллерией и беспилотниками. В результате ранения получили три мирных жителя — две женщины и мужчина.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через нее в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года, во время российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией соприкосновения. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.

https://ria.ru/20240410/zhurnalisty-1939106154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины