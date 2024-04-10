Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/obstrely-1939004674.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2024
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:40
2024-04-10T09:40
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник. Всего украинская артиллерия обстреляла девять населенных пунктов: Горностаевку, Алешки, Каховку, Днепряны, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938606534.html
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за сутки нанесли 35 ударов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении
8 апреля, 14:58
Всего украинская артиллерия обстреляла девять населенных пунктов: Горностаевку, Алешки, Каховку, Днепряны, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги.
Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала