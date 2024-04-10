https://ria.ru/20240410/obstrely-1939004674.html

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2024

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область

Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:40

2024-04-10T09:40

2024-04-10T09:40

днепр (город)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ГЕНИЧЕСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник. Всего украинская артиллерия обстреляла девять населенных пунктов: Горностаевку, Алешки, Каховку, Днепряны, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.

https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938606534.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия