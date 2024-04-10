https://ria.ru/20240410/obstrely-1939004674.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2024
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:40
2024-04-10T09:40
2024-04-10T09:40
днепр (город)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области 35 ударов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ провели еще 16 обстрелов", - сообщил источник. Всего украинская артиллерия обстреляла девять населенных пунктов: Горностаевку, Алешки, Каховку, Днепряны, Новую Каховку, Великую Лепетиху, Казачьи Лагеря, Новую Маячку, Саги. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняется.
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938606534.html
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска за сутки нанесли 35 ударов по левобережью Херсонской области