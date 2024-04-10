Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/obstrel-1939221727.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T23:08
2024-04-10T23:08
в мире
петровский район
донецк
украина
сцкк
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925363639_160:0:1235:605_1920x0_80_0_0_ac9316aea0a26bee0f3f276aa6c9d2d0.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении представительства во &quot;Вконтакте&quot;.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html
https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html
петровский район
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925363639_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c658aed6deaf7ee7b9254e0122e7fa0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петровский район, донецк, украина, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Петровскому району ДНР

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Донецка
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".

Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
"Мы занимаем, они тратят". Сенатор раскрыл, куда идут деньги США на Украине
Вчера, 20:28
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент США Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Вчера, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкУкраинаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала