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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T23:08
2024-04-10T23:08
2024-04-10T23:08
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html
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в мире, петровский район, донецк, украина, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска выпустили семь натовских снарядов по Петровскому району ДНР