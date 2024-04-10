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МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов
МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов - РИА Новости, 10.04.2024
МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов
Россия требует от международных структур мер после того, как ВСУ обстреляли журналистов "Вести Луганск", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:50
2024-04-10T18:50
2024-04-10T18:59
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия требует от международных структур мер после того, как ВСУ обстреляли журналистов "Вести Луганск", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее власти ЛНР сообщили, что группа "Вести Луганск" попала под обстрел ВСУ на кременском направлении, оператор ранен в ногу, корреспондент получил контузию. По ее словам, Москва расценивает данный инцидент как "очередную преступную акцию" Киева, который "продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения". "Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры против представителей отечественной медиасферы", - говорится в заявлении Захаровой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов
Захарова потребовала осудить обстрел ВСУ журналистов "Вести Луганск"