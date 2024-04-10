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МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов

МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов - РИА Новости, 10.04.2024

МИД потребовал от мирового сообщества отреагировать на обстрел журналистов

Россия требует от международных структур мер после того, как ВСУ обстреляли журналистов "Вести Луганск", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:50

2024-04-10T18:50

2024-04-10T18:59

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

мария захарова

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россия требует от международных структур мер после того, как ВСУ обстреляли журналистов "Вести Луганск", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее власти ЛНР сообщили, что группа "Вести Луганск" попала под обстрел ВСУ на кременском направлении, оператор ранен в ногу, корреспондент получил контузию. По ее словам, Москва расценивает данный инцидент как "очередную преступную акцию" Киева, который "продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения". "Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры против представителей отечественной медиасферы", - говорится в заявлении Захаровой.

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия, украина