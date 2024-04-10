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ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:21
2024-04-10T07:21
2024-04-10T07:26
специальная военная операция на украине
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происшествия
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом", — сказал он.В самом Николаеве, по словам Лебедева, этой ночью работала ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Сергей Лебедев, Россия
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье
Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева