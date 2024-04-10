https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938984610.html

ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье

ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024

ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье

Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:21

2024-04-10T07:21

2024-04-10T07:26

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

вооруженные силы рф

происшествия

сергей лебедев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg

ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом", — сказал он.В самом Николаеве, по словам Лебедева, этой ночью работала ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240409/aerodrom-1938943545.html

https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938749615.html

николаев (украина)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), украина, вооруженные силы рф, происшествия, сергей лебедев, россия