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ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 10.04.2024 (обновлено: 07:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/nikolaev-1938984610.html
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 10.04.2024
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье
Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:21
2024-04-10T07:26
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
вооруженные силы рф
происшествия
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом&quot;, — сказал он.В самом Николаеве, по словам Лебедева, этой ночью работала ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240409/aerodrom-1938943545.html
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николаев (украина), украина, вооруженные силы рф, происшествия, сергей лебедев, россия
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Сергей Лебедев, Россия
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме Николаева, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Николаев. Прилет в н.п. Михайло-Ларино, на восток от города, известно, что в подстанцию. Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом", — сказал он.

Пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе
Вчера, 20:31
В самом Николаеве, по словам Лебедева, этой ночью работала ПВО.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаВооруженные силы РФПроисшествияСергей ЛебедевРоссия
 
 
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