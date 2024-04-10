https://ria.ru/20240410/neft-1939122542.html

Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ

Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ - РИА Новости, 10.04.2024

Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:58

2024-04-10T15:58

2024-04-10T15:58

экономика

россия

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, сообщил кабмин. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель-май, а также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. "Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе совещания РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке.

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экономика, россия, александр новак, цены на нефть