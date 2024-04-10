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Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ - РИА Новости, 10.04.2024
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15:58 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/neft-1939122542.html
Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ
Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ - РИА Новости, 10.04.2024
Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:58
2024-04-10T15:58
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, сообщил кабмин. Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель-май, а также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. "Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе совещания РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке.
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Новак поручил компаниям нарастить загрузку мощностей НПЗ

Новак поручил компаниям нарастить поставки топлива на рынок

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить поставки топлива на внутренний рынок и активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, сообщил кабмин.
Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили баланс спроса, предложения и поставок нефтепродуктов в различные регионы на апрель-май, а также проанализировали динамику цен на дизельное топливо для сельхозпроизводителей.
«
"Вице-премьер поручил нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе совещания РЖД и нефтяные компании доложили о ситуации с транспортировкой топлива на внутреннем рынке.
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Вчера, 22:32
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦены на нефть
 
 
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