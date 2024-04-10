В Ялуторовске начали возводить насыпь для защиты от паводка
В Ялуторовске начали возводить насыпь длиной 750 метров для защиты от паводка
Вид на город Ялуторовск в Тюменской области. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Насыпь длиной в 750 метров планируют дополнительно обустроить в городе Ялуторовске Тюменской области для защиты от подтопления территорий со стороны реки Тобол, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.
Согласно прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Тобол здесь превысит исторический максимум.
"Дамбу в селе Памятное (это пригород Ялуторовска) капитально отремонтировали в прошлом году. Подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Пока есть время, приняли решение добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске. Техника и материалы есть. Работы планируем закончить в ближайшие трое суток", – сообщил Моор.
Губернатор отметил, что ситуация по паводку на контроле, об обстановке он ежедневно лично докладывает президенту России Владимиру Путину.
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"Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью", – подчеркнул Моор.
Ранее сообщалось, что находящийся в Тюменской области глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором утром в среду осмотрел ялуторовские гидротехнические сооружения и подчеркнул важность контроля за их состоянием.
По данным МЧС РФ, в настоящее время в Ялуторовском районе отмечается стабильная гидрологическая обстановка. В районах города, где риск подтопления наиболее высок, гражданам предлагают заблаговременно покинуть свои дома.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен с 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. По данным на утро 10 апреля, прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.
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