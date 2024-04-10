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В Ялуторовске начали возводить насыпь для защиты от паводка - РИА Новости, 10.04.2024
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15:13 10.04.2024
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В Ялуторовске начали возводить насыпь для защиты от паводка
В Ялуторовске начали возводить насыпь для защиты от паводка - РИА Новости, 10.04.2024
В Ялуторовске начали возводить насыпь для защиты от паводка
Насыпь длиной в 750 метров планируют дополнительно обустроить в городе Ялуторовске Тюменской области для защиты от подтопления территорий со стороны реки Тобол, РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:13
2024-04-10T15:13
тюменская область
россия
ялуторовск
александр моор
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Насыпь длиной в 750 метров планируют дополнительно обустроить в городе Ялуторовске Тюменской области для защиты от подтопления территорий со стороны реки Тобол, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор. Согласно прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Тобол здесь превысит исторический максимум. "Дамбу в селе Памятное (это пригород Ялуторовска) капитально отремонтировали в прошлом году. Подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Пока есть время, приняли решение добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске. Техника и материалы есть. Работы планируем закончить в ближайшие трое суток", – сообщил Моор. Губернатор отметил, что ситуация по паводку на контроле, об обстановке он ежедневно лично докладывает президенту России Владимиру Путину. "Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью", – подчеркнул Моор. Ранее сообщалось, что находящийся в Тюменской области глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором утром в среду осмотрел ялуторовские гидротехнические сооружения и подчеркнул важность контроля за их состоянием. По данным МЧС РФ, в настоящее время в Ялуторовском районе отмечается стабильная гидрологическая обстановка. В районах города, где риск подтопления наиболее высок, гражданам предлагают заблаговременно покинуть свои дома. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен с 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. По данным на утро 10 апреля, прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html
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тюменская область, россия, ялуторовск, александр моор, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Россия, Ялуторовск, Александр Моор, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Наводнения в России — 2024
В Ялуторовске начали возводить насыпь для защиты от паводка

В Ялуторовске начали возводить насыпь длиной 750 метров для защиты от паводка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Ялуторовск в Тюменской области
Вид на город Ялуторовск в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на город Ялуторовск в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Насыпь длиной в 750 метров планируют дополнительно обустроить в городе Ялуторовске Тюменской области для защиты от подтопления территорий со стороны реки Тобол, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.
Согласно прогнозу Росгидромета, уровень воды в реке Тобол здесь превысит исторический максимум.
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"Дамбу в селе Памятное (это пригород Ялуторовска) капитально отремонтировали в прошлом году. Подняли уровень и укрепили склон со стороны реки. Пока есть время, приняли решение добавить дополнительные 750 метров насыпи и в самом Ялуторовске. Техника и материалы есть. Работы планируем закончить в ближайшие трое суток", – сообщил Моор.
Губернатор отметил, что ситуация по паводку на контроле, об обстановке он ежедневно лично докладывает президенту России Владимиру Путину.
«
"Мы внимательно следим за обстановкой. Анализируем различные сценарии развития событий. Информируем граждан, вместе с МЧС России и другими службами делаем все, чтобы встретить большую воду с максимальной готовностью", – подчеркнул Моор.
Ранее сообщалось, что находящийся в Тюменской области глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором утром в среду осмотрел ялуторовские гидротехнические сооружения и подчеркнул важность контроля за их состоянием.
По данным МЧС РФ, в настоящее время в Ялуторовском районе отмечается стабильная гидрологическая обстановка. В районах города, где риск подтопления наиболее высок, гражданам предлагают заблаговременно покинуть свои дома.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен с 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. По данным на утро 10 апреля, прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.
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Тюменская областьРоссияЯлуторовскАлександр МоорВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрНаводнения в России — 2024
 
 
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