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Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля
Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля - РИА Новости, 10.04.2024
Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля
Новый, более безопасный по сравнению с традиционным, способ модификации активированного угля разработали химики НГПУ, сообщили в пресс-службе университета. По... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:00
2024-04-10T03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Новый, более безопасный по сравнению с традиционным, способ модификации активированного угля разработали химики НГПУ, сообщили в пресс-службе университета. По словам авторов, модифицированный адсорбент может быть использован для очистки сточных вод предприятий химической и фармацевтической промышленности от токсичных соединений.Как объяснили ученые, в процессе производства лекарственных препаратов и химических веществ образуется диметиламин – токсичное органическое соединение с высоким содержанием азота. Неочищенные от этого ядовитого вещества сточные воды при попадании в водоемы могут приводить к массовой гибели их обитателей."Мы проводили лабораторный тест: в воду с незначительным содержанием диметиламина, не превышающим предельно допустимую концентрацию (0,1 мг/л), запускали рыб гуппи, а затем дафний. Рыбы выжили, а дафнии погибли. То есть на микробионику низшего ранга влияют даже низкие концентрации этого вещества", – рассказала автор разработки, преподаватель кафедры химии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Юлия Кондратьева.Учеными НГПУ была разработана новая методика модификации промышленного активного угля, который применяется для очистки воды от диметиламина.Как рассказали в вузе, традиционный способ видоизменения активированного угля подразумевает использование пероксида водорода (H2O2), который при разложении выделяет кислород и становится взрывоопасным, тогда как в новом методе применяются невоспламеняющиеся реактивы, что делает его более надежным.Модификация новым способом предполагает промывание сырья дистиллированной водой, его дальнейшую обработку на протяжении 24 часов двухпроцентным раствором карбоната аммония ((NH4)2CO3) и прогрев при температуре 100°С в течение двух часов.По словам химиков, этим методом можно модифицировать и отходы производства лекарств с целью их повторного использования."Для производства лекарственных препаратов используется спирт высокой степени очистки, которая достигается с помощью активного угля. Отработанный адсорбент после этого сжигают или выбрасывают, загрязняя тем самым окружающую среду. Наша разработка дает возможность модификации этого сырья и его повторного применения", – пояснила Кондратьева.В НГПУ отметили, что интерес к новому методу проявляют предприятия сибирского региона, в стоках которых присутствует диметиламин.
https://ria.ru/20230524/nauka-1873661898.html
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наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, новосибирск, новосибирский государственный педагогический университет, химия
Наука, Наука, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет, Химия
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости.
Новый, более безопасный по сравнению с традиционным, способ модификации активированного угля разработали химики НГПУ
, сообщили в пресс-службе университета. По словам авторов, модифицированный адсорбент может быть использован для очистки сточных вод предприятий химической и фармацевтической промышленности от токсичных соединений.
Как объяснили ученые, в процессе производства лекарственных препаратов и химических веществ образуется диметиламин – токсичное органическое соединение с высоким содержанием азота. Неочищенные от этого ядовитого вещества сточные воды при попадании в водоемы могут приводить к массовой гибели их обитателей.
«
"Мы проводили лабораторный тест: в воду с незначительным содержанием диметиламина, не превышающим предельно допустимую концентрацию (0,1 мг/л), запускали рыб гуппи, а затем дафний. Рыбы выжили, а дафнии погибли. То есть на микробионику низшего ранга влияют даже низкие концентрации этого вещества", – рассказала автор разработки, преподаватель кафедры химии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Юлия Кондратьева.
Учеными НГПУ была разработана новая методика модификации промышленного активного угля, который применяется для очистки воды от диметиламина.
Как рассказали в вузе, традиционный способ видоизменения активированного угля подразумевает использование пероксида водорода (H2O2), который при разложении выделяет кислород и становится взрывоопасным, тогда как в новом методе применяются невоспламеняющиеся реактивы, что делает его более надежным.
Модификация новым способом предполагает промывание сырья дистиллированной водой, его дальнейшую обработку на протяжении 24 часов двухпроцентным раствором карбоната аммония ((NH4)2CO3) и прогрев при температуре 100°С в течение двух часов.
По словам химиков, этим методом можно модифицировать и отходы производства лекарств с целью их повторного использования.
"Для производства лекарственных препаратов используется спирт высокой степени очистки, которая достигается с помощью активного угля. Отработанный адсорбент после этого сжигают или выбрасывают, загрязняя тем самым окружающую среду. Наша разработка дает возможность модификации этого сырья и его повторного применения", – пояснила Кондратьева.
В НГПУ отметили, что интерес к новому методу проявляют предприятия сибирского региона, в стоках которых присутствует диметиламин.