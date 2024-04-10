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Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля - РИА Новости, 10.04.2024
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Наука
 
03:00 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/nauka-1938902049.html
Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля
Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля - РИА Новости, 10.04.2024
Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля
Новый, более безопасный по сравнению с традиционным, способ модификации активированного угля разработали химики НГПУ, сообщили в пресс-службе университета. По... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:00
2024-04-10T03:00
наука
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новосибирск
новосибирский государственный педагогический университет
химия
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Новый, более безопасный по сравнению с традиционным, способ модификации активированного угля разработали химики НГПУ, сообщили в пресс-службе университета. По словам авторов, модифицированный адсорбент может быть использован для очистки сточных вод предприятий химической и фармацевтической промышленности от токсичных соединений.Как объяснили ученые, в процессе производства лекарственных препаратов и химических веществ образуется диметиламин – токсичное органическое соединение с высоким содержанием азота. Неочищенные от этого ядовитого вещества сточные воды при попадании в водоемы могут приводить к массовой гибели их обитателей.&quot;Мы проводили лабораторный тест: в воду с незначительным содержанием диметиламина, не превышающим предельно допустимую концентрацию (0,1 мг/л), запускали рыб гуппи, а затем дафний. Рыбы выжили, а дафнии погибли. То есть на микробионику низшего ранга влияют даже низкие концентрации этого вещества&quot;, – рассказала автор разработки, преподаватель кафедры химии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Юлия Кондратьева.Учеными НГПУ была разработана новая методика модификации промышленного активного угля, который применяется для очистки воды от диметиламина.Как рассказали в вузе, традиционный способ видоизменения активированного угля подразумевает использование пероксида водорода (H2O2), который при разложении выделяет кислород и становится взрывоопасным, тогда как в новом методе применяются невоспламеняющиеся реактивы, что делает его более надежным.Модификация новым способом предполагает промывание сырья дистиллированной водой, его дальнейшую обработку на протяжении 24 часов двухпроцентным раствором карбоната аммония ((NH4)2CO3) и прогрев при температуре 100°С в течение двух часов.По словам химиков, этим методом можно модифицировать и отходы производства лекарств с целью их повторного использования."Для производства лекарственных препаратов используется спирт высокой степени очистки, которая достигается с помощью активного угля. Отработанный адсорбент после этого сжигают или выбрасывают, загрязняя тем самым окружающую среду. Наша разработка дает возможность модификации этого сырья и его повторного применения", – пояснила Кондратьева.В НГПУ отметили, что интерес к новому методу проявляют предприятия сибирского региона, в стоках которых присутствует диметиламин.
https://ria.ru/20230524/nauka-1873661898.html
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наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, новосибирск, новосибирский государственный педагогический университет, химия
Наука, Наука, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет, Химия

Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля

© iStock.com / KCULP PhotographyАктивированный уголь
Активированный уголь - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© iStock.com / KCULP Photography
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Новый, более безопасный по сравнению с традиционным, способ модификации активированного угля разработали химики НГПУ, сообщили в пресс-службе университета. По словам авторов, модифицированный адсорбент может быть использован для очистки сточных вод предприятий химической и фармацевтической промышленности от токсичных соединений.
Как объяснили ученые, в процессе производства лекарственных препаратов и химических веществ образуется диметиламин – токсичное органическое соединение с высоким содержанием азота. Неочищенные от этого ядовитого вещества сточные воды при попадании в водоемы могут приводить к массовой гибели их обитателей.
«

"Мы проводили лабораторный тест: в воду с незначительным содержанием диметиламина, не превышающим предельно допустимую концентрацию (0,1 мг/л), запускали рыб гуппи, а затем дафний. Рыбы выжили, а дафнии погибли. То есть на микробионику низшего ранга влияют даже низкие концентрации этого вещества", – рассказала автор разработки, преподаватель кафедры химии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Юлия Кондратьева.

Учеными НГПУ была разработана новая методика модификации промышленного активного угля, который применяется для очистки воды от диметиламина.
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Как рассказали в вузе, традиционный способ видоизменения активированного угля подразумевает использование пероксида водорода (H2O2), который при разложении выделяет кислород и становится взрывоопасным, тогда как в новом методе применяются невоспламеняющиеся реактивы, что делает его более надежным.
Модификация новым способом предполагает промывание сырья дистиллированной водой, его дальнейшую обработку на протяжении 24 часов двухпроцентным раствором карбоната аммония ((NH4)2CO3) и прогрев при температуре 100°С в течение двух часов.
По словам химиков, этим методом можно модифицировать и отходы производства лекарств с целью их повторного использования.
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"Для производства лекарственных препаратов используется спирт высокой степени очистки, которая достигается с помощью активного угля. Отработанный адсорбент после этого сжигают или выбрасывают, загрязняя тем самым окружающую среду. Наша разработка дает возможность модификации этого сырья и его повторного применения", – пояснила Кондратьева.
В НГПУ отметили, что интерес к новому методу проявляют предприятия сибирского региона, в стоках которых присутствует диметиламин.
 
НаукаНаукаРоссияНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаНовосибирскНовосибирский государственный педагогический университетХимия
 
 
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