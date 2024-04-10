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Байден заявил о катастрофе для всего мира в случае распада НАТО - РИА Новости, 10.04.2024
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18:46 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/nato-1939178126.html
Байден заявил о катастрофе для всего мира в случае распада НАТО
Байден заявил о катастрофе для всего мира в случае распада НАТО - РИА Новости, 10.04.2024
Байден заявил о катастрофе для всего мира в случае распада НАТО
Президент США Джо Байден назвал "катастрофой" для США, ЕС и всего мира вероятность начала распада НАТО, об этом он заявил в интервью телеканалу Univision... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:46
2024-04-10T18:46
джо байден
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "катастрофой" для США, ЕС и всего мира вероятность начала распада НАТО, об этом он заявил в интервью телеканалу Univision Noticias. "Худшее, что можно представить - это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы". "У нас целая группа стран-членов НАТО на границе с Россией", - отметил Байден. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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джо байден, сша, нато, в мире, евросоюз
Джо Байден, США, НАТО, В мире, Евросоюз
Байден заявил о катастрофе для всего мира в случае распада НАТО

Байден: начало распада НАТО стало бы катастрофой для США, Европы и всего мира

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "катастрофой" для США, ЕС и всего мира вероятность начала распада НАТО, об этом он заявил в интервью телеканалу Univision Noticias.
"Худшее, что можно представить - это начало распада НАТО, это было бы катастрофой для Соединенных Штатов, для Европы и всего мира", - сказал Байден. Он заявил, что США и союзники "смогли расширить НАТО, и с присоединением к Северо-Атлантическому альянсу двух Северных стран получили еще две тысячи миль границы". "У нас целая группа стран-членов НАТО на границе с Россией", - отметил Байден.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
НАТО готовится принять Украину по частям
Вчера, 08:00
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну
23 марта, 08:00
 
Джо БайденСШАНАТОВ миреЕвросоюз
 
 
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