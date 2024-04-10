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Празднование Ураза-байрам в России - РИА Новости, 10.04.2024
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Религия
 
17:16 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/musulmane-1939008531.html
Празднование Ураза-байрам в России
Празднование Ураза-байрам в России - РИА Новости, 10.04.2024
Празднование Ураза-байрам в России
Мусульмане всего мира отмечают сегодня Ураза-байрам. Как прошли праздничные молитвы в мечетях России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:16
2024-04-10T17:16
фото
религия
россия
симферополь
республика крым
владимир путин
равиль гайнутдин
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Мусульмане всего мира отмечают сегодня Ураза-байрам. Как прошли праздничные молитвы в мечетях России — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, симферополь, республика крым, владимир путин, равиль гайнутдин, эмирали аблаев, московская соборная мечеть, ураза-байрам, религия, праздник, религиозные праздники
Фото, Религия, Россия, Симферополь, Республика Крым, Владимир Путин, Равиль Гайнутдин, Эмирали Аблаев, Московская соборная мечеть, Ураза-байрам, Религия, Праздник, Религиозные праздники

Празднование Ураза-байрам в России

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Мусульмане всего мира отмечают сегодня Ураза-байрам. Как прошли праздничные молитвы в мечетях России — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — праздник разговения. Он завершает пост Рамадана, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.

Верующие перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам в Симферопольской соборной мечети

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — праздник разговения. Он завершает пост Рамадана, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

С праздником всех мусульман России поздравил Владимир Путин.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

С праздником всех мусульман России поздравил Владимир Путин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В Московской соборной мечети муфтий шейх Равиль Гайнутдин на праздничной проповеди призвал беречь, любить и защищать Россию.

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

В Московской соборной мечети муфтий шейх Равиль Гайнутдин на праздничной проповеди призвал беречь, любить и защищать Россию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.

Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Пост в Рамадан (саум или ураза) — один из пяти столпов ислама.

Верующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам

Пост в Рамадан (саум или ураза) — один из пяти столпов ислама.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Дворы у Московской соборной мечети традиционно заполняются верующими. Всех желающих храм, рассчитанный на десять тысяч прихожан, вместить не в состоянии.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети

Дворы у Московской соборной мечети традиционно заполняются верующими. Всех желающих храм, рассчитанный на десять тысяч прихожан, вместить не в состоянии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Соборной мечети Крыма в Симферополе праздничный намаз прошел впервые.

Верующие после богослужения в день праздника Ураза-байрам в Симферопольской соборной мечети

В Соборной мечети Крыма в Симферополе праздничный намаз прошел впервые.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Новый храм возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища.

Верующие у Симферопольской соборной мечети перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам

Новый храм возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На богослужение в Симферополе собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова.

Верующие во время богослужения в день праздника Ураза-байрам в Симферопольской соборной мечети

На богослужение в Симферополе собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Праздничную молитву провел муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев.

Верующие перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам в Симферопольской соборной мечети

Праздничную молитву провел муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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11 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Внутри Соборной мечети Крыма — двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). Большинство пришедших мусульман сегодня впервые увидели внутреннее убранство святыни.

Верующие у Симферопольской соборной мечети перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам

Внутри Соборной мечети Крыма — двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). Большинство пришедших мусульман сегодня впервые увидели внутреннее убранство святыни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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12 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Указом главы Крыма 12 апреля в республике объявлено официальным выходным днем в связи с празднованием Ураза-байрам.

Верующий перед началом богослужения в день праздника Ураза-байрам в Симферопольской соборной мечети

Указом главы Крыма 12 апреля в республике объявлено официальным выходным днем в связи с празднованием Ураза-байрам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске больше пяти тысяч мусульман собрались у Соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на Ураза-байрам.

Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Новосибирске

В Новосибирске больше пяти тысяч мусульман собрались у Соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на Ураза-байрам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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РелигияФотоРоссияСимферопольРеспублика КрымВладимир ПутинРавиль ГайнутдинЭмирали АблаевМосковская соборная мечетьУраза-байрамРелигияПраздникРелигиозные праздники
 
 
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