Празднование Ураза-байрам в России

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — праздник разговения. Он завершает пост Рамадана, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр — праздник разговения. Он завершает пост Рамадана, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.
С праздником всех мусульман России поздравил Владимир Путин.
С праздником всех мусульман России поздравил Владимир Путин.
В Московской соборной мечети муфтий шейх Равиль Гайнутдин на праздничной проповеди призвал беречь, любить и защищать Россию.
В Московской соборной мечети муфтий шейх Равиль Гайнутдин на праздничной проповеди призвал беречь, любить и защищать Россию.
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.
Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.
Пост в Рамадан (саум или ураза) — один из пяти столпов ислама.
Пост в Рамадан (саум или ураза) — один из пяти столпов ислама.
Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.
Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.
Дворы у Московской соборной мечети традиционно заполняются верующими. Всех желающих храм, рассчитанный на десять тысяч прихожан, вместить не в состоянии.
Дворы у Московской соборной мечети традиционно заполняются верующими. Всех желающих храм, рассчитанный на десять тысяч прихожан, вместить не в состоянии.
В Соборной мечети Крыма в Симферополе праздничный намаз прошел впервые.
В Соборной мечети Крыма в Симферополе праздничный намаз прошел впервые.
Новый храм возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища.
Новый храм возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища.
На богослужение в Симферополе собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова.
На богослужение в Симферополе собрались около полутора тысяч верующих со всех уголков полуострова.
Праздничную молитву провел муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев.
Праздничную молитву провел муфтий мусульман Республики Крым и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев.
Внутри Соборной мечети Крыма — двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). Большинство пришедших мусульман сегодня впервые увидели внутреннее убранство святыни.
Внутри Соборной мечети Крыма — двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). Большинство пришедших мусульман сегодня впервые увидели внутреннее убранство святыни.
Указом главы Крыма 12 апреля в республике объявлено официальным выходным днем в связи с празднованием Ураза-байрам.
Указом главы Крыма 12 апреля в республике объявлено официальным выходным днем в связи с празднованием Ураза-байрам.
В Новосибирске больше пяти тысяч мусульман собрались у Соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на Ураза-байрам.
В Новосибирске больше пяти тысяч мусульман собрались у Соборной мечети имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева на Ураза-байрам.