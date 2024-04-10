https://ria.ru/20240410/musulmane-1939008531.html

Празднование Ураза-байрам в России

Празднование Ураза-байрам в России - РИА Новости, 10.04.2024

Празднование Ураза-байрам в России

Мусульмане всего мира отмечают сегодня Ураза-байрам. Как прошли праздничные молитвы в мечетях России — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:16

2024-04-10T17:16

2024-04-10T17:16

фото

религия

россия

симферополь

республика крым

владимир путин

равиль гайнутдин

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Мусульмане всего мира отмечают сегодня Ураза-байрам. Как прошли праздничные молитвы в мечетях России — в фотоленте Ria.ru.

россия

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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