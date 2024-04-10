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Глава мусульман Северного Кавказа призвал помочь семьям участников СВО - РИА Новости, 10.04.2024
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00:19 10.04.2024 (обновлено: 01:00 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/muftiy-1938966105.html
Глава мусульман Северного Кавказа призвал помочь семьям участников СВО
Глава мусульман Северного Кавказа призвал помочь семьям участников СВО - РИА Новости, 10.04.2024
Глава мусульман Северного Кавказа призвал помочь семьям участников СВО
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что во время праздника Ураза-байрам важно РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:19
2024-04-10T01:00
россия
исмаил бердиев
следственный комитет россии (ск рф)
ураза-байрам
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что во время праздника Ураза-байрам важно прослушать проповедь, прочитать намаз, а также обратить пристальное внимание на тех, кому нужно оказать помощь - в первую очередь пожилым и семьям участников СВО. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду, 10 апреля (начинают отмечать накануне вечером с заходом солнца). В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва). "Наш великий праздник Ураза-байрам - это итог мусульманского поста в месяц Рамадан. В этот период мы подводим итоги того, какие благие дела мы совершили, а над чем еще предстоит поработать, в первую очередь, очевидно, над собой. Будет очень правильно, если после хутбы (проповеди), коллективного намаза в мечетях мои единоверцы окажут достойную помощь малоимущим, старикам, тем семьям, чьи отцы и сыны защищают свою Родину в СВО. Призываю помочь им, этим простым людям, труженикам. Ислам требует от нас чуткого отношения к людям - мусульманам и не мусульманам", - сообщил РИА Новости муфтий Бердиев. По его словам, правоверным не стоит забывать о выплате обязательной милостыни. "Закятуль-фитр - это обязанность мусульманина. Эти средства пойдут на помощь многодетным семьям, на нужды мечетей, медресе, на самое необходимое для уммы (общины)", - добавил муфтий. Он также выразил пожелание, чтобы в эти праздничные дни родители больше внимания уделяли своим детям. "В череде будничных дел родители иногда забывают о своих обязанностях, о том, что дома их ждут дети. Уделите им внимание, возьмите с собой на намаз в мечеть, побудьте с ними рядом и крепко обнимите. Пусть они уже взрослые, но вы для них всегда останетесь папой и мамой, самыми близкими людьми", - заключил глава КЦМ СК Бердиев.
https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html
https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html
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россия, исмаил бердиев, следственный комитет россии (ск рф), ураза-байрам
Россия, Исмаил Бердиев, Следственный комитет России (СК РФ), Ураза-байрам
Глава мусульман Северного Кавказа призвал помочь семьям участников СВО

Муфтий Бердиев: на Ураза-байрам важно помогать пожилым и семьям участников СВО

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев рассказал РИА Новости, что во время праздника Ураза-байрам важно прослушать проповедь, прочитать намаз, а также обратить пристальное внимание на тех, кому нужно оказать помощь - в первую очередь пожилым и семьям участников СВО.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - мусульманский праздник разговения, знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году праздник приходится на среду, 10 апреля (начинают отмечать накануне вечером с заходом солнца). В ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз (молитва).
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"Наш великий праздник Ураза-байрам - это итог мусульманского поста в месяц Рамадан. В этот период мы подводим итоги того, какие благие дела мы совершили, а над чем еще предстоит поработать, в первую очередь, очевидно, над собой. Будет очень правильно, если после хутбы (проповеди), коллективного намаза в мечетях мои единоверцы окажут достойную помощь малоимущим, старикам, тем семьям, чьи отцы и сыны защищают свою Родину в СВО. Призываю помочь им, этим простым людям, труженикам. Ислам требует от нас чуткого отношения к людям - мусульманам и не мусульманам", - сообщил РИА Новости муфтий Бердиев.
По его словам, правоверным не стоит забывать о выплате обязательной милостыни.
"Закятуль-фитр - это обязанность мусульманина. Эти средства пойдут на помощь многодетным семьям, на нужды мечетей, медресе, на самое необходимое для уммы (общины)", - добавил муфтий.
Он также выразил пожелание, чтобы в эти праздничные дни родители больше внимания уделяли своим детям.
"В череде будничных дел родители иногда забывают о своих обязанностях, о том, что дома их ждут дети. Уделите им внимание, возьмите с собой на намаз в мечеть, побудьте с ними рядом и крепко обнимите. Пусть они уже взрослые, но вы для них всегда останетесь папой и мамой, самыми близкими людьми", - заключил глава КЦМ СК Бердиев.
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РоссияИсмаил БердиевСледственный комитет России (СК РФ)Ураза-байрам
 
 
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