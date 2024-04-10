https://ria.ru/20240410/msta-s-1938996626.html

САУ "Мста-С" заступили на дежурство на Запорожском направлении

САУ "Мста-С" заступили на дежурство на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.04.2024

САУ "Мста-С" заступили на дежурство на Запорожском направлении

Артиллеристы ВС РФ на запорожском направлении получили модернизированные самоходные артиллерийские установки 2С19-М1, которые позволяют в два раза быстрее... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:14

2024-04-10T09:14

2024-04-10T09:52

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Артиллеристы ВС РФ на запорожском направлении получили модернизированные самоходные артиллерийские установки 2С19-М1, которые позволяют в два раза быстрее наводиться на цель, рассказал журналистам командир модернизированной САУ "Мста-С" с позывным "Фанат". Он пояснил, что машины уже заступили на боевое дежурство. В настоящее время они выполняют задачи по прикрытию штурмовых подразделений РФ и нанесению упреждающих ударов и огневого поражения на ореховском направлении. "Нам вообще вот недавно пришла эта модернизированная версия, буквально пару месяцев назад. Доработана система наведения огня, которая позволяет наводиться быстрее в два раза", - рассказал "Фанат". Он подчеркнул, что результаты действий его расчета являются самым главным свидетельством их успеха. В 99% случаев они наносят существенный урон любой цели. Их успехи на поле боя не просто числа на бумаге, они олицетворяют спасение жизней и обеспечение безопасности России, добавил он. "При атаке наших подразделений мы выполним оперативно прикрытие. Если потребуется отразить накат, точно так же оперативно в максимально сжатые сроки... Это самое оперативное орудие, которое может оперативно отреагировать на прорыв, подавление, уничтожение... в среднем 20-25 выстрелов в сутки (производит орудие - ред.)", - рассказал "Фанат".

https://ria.ru/20240210/tanki-1926533669.html

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безопасность, технологии, россия