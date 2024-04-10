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В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму - РИА Новости, 10.04.2024
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07:42 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/most-1938985815.html
В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму
В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму - РИА Новости, 10.04.2024
В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму
Движение поездов через город Вязьму в Смоленской области, где ранее обрушился мост, полностью восстановлено, поскольку открыто движение по второму главному... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:42
2024-04-10T07:42
смоленская область
вязьма
происшествия
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение поездов через город Вязьму в Смоленской области, где ранее обрушился мост, полностью восстановлено, поскольку открыто движение по второму главному пути, следует из сообщения Московской железной дороги (МЖД). "В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста", - говорится в сообщении МЖД в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240409/poezda-1938729257.html
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смоленская область, вязьма, происшествия, обрушение путепровода в вязьме
Смоленская область, Вязьма, Происшествия, Обрушение путепровода в Вязьме
В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму

МЖД: движение поездов через Вязьму, где обрушился мост, полностью восстановлено

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСпециалисты МЧС России и сотрудники коммунальных служб работают на месте обрушения путепровода в Смоленской области
Специалисты МЧС России и сотрудники коммунальных служб работают на месте обрушения путепровода в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Специалисты МЧС России и сотрудники коммунальных служб работают на месте обрушения путепровода в Смоленской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение поездов через город Вязьму в Смоленской области, где ранее обрушился мост, полностью восстановлено, поскольку открыто движение по второму главному пути, следует из сообщения Московской железной дороги (МЖД).
"В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста", - говорится в сообщении МЖД в Telegram-канале.
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Смоленская областьВязьмаПроисшествияОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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