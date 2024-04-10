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В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму

В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму - РИА Новости, 10.04.2024

В Смоленской области полностью восстановили движение поездов через Вязьму

Движение поездов через город Вязьму в Смоленской области, где ранее обрушился мост, полностью восстановлено, поскольку открыто движение по второму главному... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:42

2024-04-10T07:42

2024-04-10T07:42

смоленская область

вязьма

происшествия

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение поездов через город Вязьму в Смоленской области, где ранее обрушился мост, полностью восстановлено, поскольку открыто движение по второму главному пути, следует из сообщения Московской железной дороги (МЖД). "В 00:32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста", - говорится в сообщении МЖД в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240409/poezda-1938729257.html

смоленская область

вязьма

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смоленская область, вязьма, происшествия, обрушение путепровода в вязьме