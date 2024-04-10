https://ria.ru/20240410/moskva-1939147207.html

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы - РИА Новости, 10.04.2024

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:04

2024-04-10T17:04

2024-04-10T17:12

москва

политика

сергей собянин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства Москвы."Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", - говорится в указе.Новым главой столичного департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы назначена Каклюгина Ирина Александровна.

https://ria.ru/20230927/pravitelstvo-1898957899.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, политика, сергей собянин