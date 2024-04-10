https://ria.ru/20240410/moskva-1939147207.html
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы - РИА Новости, 10.04.2024
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:04
2024-04-10T17:04
2024-04-10T17:12
москва
политика
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства Москвы."Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", - говорится в указе.Новым главой столичного департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы назначена Каклюгина Ирина Александровна.
https://ria.ru/20230927/pravitelstvo-1898957899.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_219b34aa149e35e0b308b439e4078fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, сергей собянин
Москва, Политика, Сергей Собянин
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы Молоткова
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", - говорится в указе.
Новым главой столичного департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы назначена Каклюгина Ирина Александровна.