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Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы - РИА Новости, 10.04.2024
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17:04 10.04.2024 (обновлено: 17:12 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/moskva-1939147207.html
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы - РИА Новости, 10.04.2024
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:04
2024-04-10T17:12
москва
политика
сергей собянин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства Москвы."Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", - говорится в указе.Новым главой столичного департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы назначена Каклюгина Ирина Александровна.
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москва, политика, сергей собянин
Москва, Политика, Сергей Собянин
Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы Молоткова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, следует из указа, опубликованного на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", - говорится в указе.
Новым главой столичного департамента образования и науки на срок полномочий мэра Москвы назначена Каклюгина Ирина Александровна.
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