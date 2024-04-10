Рейтинг@Mail.ru
Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:13 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/moskva-1939056924.html
Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве
Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве
Девелопер, группа компаний (ГК) "Пионер", передал собственникам ключи от всех помещений в 4 корпусе бизнес-парка Ostankino в Бутырском районе, там появится... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:13
2024-04-10T14:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
тинао
мосгосстройнадзор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939053941_0:100:1225:789_1920x0_80_0_0_69d757fefe4e224aad2c93d138bba385.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Девелопер, группа компаний (ГК) "Пионер", передал собственникам ключи от всех помещений в 4 корпусе бизнес-парка Ostankino в Бутырском районе, там появится около 2 тыс. рабочих мест по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Соглашение о строительстве бизнес-парка Ostankino первым, которое город подписал с инвестором в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Полностью завершить возведение делового комплекса, состоящего из шести зданий, планируется в 2026 году", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он отметил, что там будет создано около 2 тысяч рабочих мест по городской программе.В здании, состоящем из 12 этажей расположились офисы архитектурных бюро, строительных компаний, представители транспортно-логистического и ИТ-сектора.В свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков заявил, что четвертый корпус общей площадью более 22 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию летом 2023 года. Разрешение на это выдал Мосгосстройнадзор.По его словам, за весь период возведения здания инспекторами было организовано 6 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. В рамках контроля долевого строительства провели 30 проверок без взаимодействия с застройщиком.В пяти корпусах уже реализованы офисные помещения.Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин добавил, что более 10 тысяч человек смогут трудиться после ввода в эксплуатацию всех зданий в бизнес-парке Ostankino. Инвесторы и арендаторы заинтересованы в качественных рабочих пространствах, соответствующих современным экологическим стандартам.Девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводят жилые дома, по условиям программы стимулирования создания мест приложения труда. Но только в том случае, если он инвестирует в строительство объекта, на котором появятся новые рабочие места.Сейчас программа охватила почти все районы Москвы. Правительство города заключило более 90 соглашений с инвесторами, предполагающими строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. То есть это новые промпроизводства, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Свыше 1,4 триллиона рублей будет привлечено в развитие Москвы и создание мест приложений труда. Это позволит создать более 210 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.Чтобы поучаствовать в программе, застройщики могут направить заявку через онлайн-сервис на Инвестиционном портале столицы.Ранее Овчинский сообщал, что в ТиНАО построят новый офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, это даст округу около 6 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20240410/startapy-1939038763.html
https://ria.ru/20240409/registratsiya-1938712562.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939053941_0:0:1225:919_1920x0_80_0_0_d8147a22c5e9f58c00d1afd2cf083c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, тинао, мосгосстройнадзор
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, ТиНАО, Мосгосстройнадзор

Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве

© Фото : Пресс-служба ДИППИнвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве
Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Девелопер, группа компаний (ГК) "Пионер", передал собственникам ключи от всех помещений в 4 корпусе бизнес-парка Ostankino в Бутырском районе, там появится около 2 тыс. рабочих мест по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Соглашение о строительстве бизнес-парка Ostankino первым, которое город подписал с инвестором в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Полностью завершить возведение делового комплекса, состоящего из шести зданий, планируется в 2026 году", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что там будет создано около 2 тысяч рабочих мест по городской программе.
В здании, состоящем из 12 этажей расположились офисы архитектурных бюро, строительных компаний, представители транспортно-логистического и ИТ-сектора.
Резидент ОЭЗ Технополис Москва создал более 50 стартапов - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создал более 50 стартапов
12:13
В свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков заявил, что четвертый корпус общей площадью более 22 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию летом 2023 года. Разрешение на это выдал Мосгосстройнадзор.
По его словам, за весь период возведения здания инспекторами было организовано 6 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. В рамках контроля долевого строительства провели 30 проверок без взаимодействия с застройщиком.
В пяти корпусах уже реализованы офисные помещения.
Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин добавил, что более 10 тысяч человек смогут трудиться после ввода в эксплуатацию всех зданий в бизнес-парке Ostankino. Инвесторы и арендаторы заинтересованы в качественных рабочих пространствах, соответствующих современным экологическим стандартам.
Девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводят жилые дома, по условиям программы стимулирования создания мест приложения труда. Но только в том случае, если он инвестирует в строительство объекта, на котором появятся новые рабочие места.
Началась регистрация на спартакиаду Моспром-2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Началась регистрация на спартакиаду "Моспром-2024"
Вчера, 10:14
Сейчас программа охватила почти все районы Москвы. Правительство города заключило более 90 соглашений с инвесторами, предполагающими строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. То есть это новые промпроизводства, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.
Свыше 1,4 триллиона рублей будет привлечено в развитие Москвы и создание мест приложений труда. Это позволит создать более 210 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.
Чтобы поучаствовать в программе, застройщики могут направить заявку через онлайн-сервис на Инвестиционном портале столицы.
Ранее Овчинский сообщал, что в ТиНАО построят новый офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, это даст округу около 6 тысяч рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийТиНАОМосгосстройнадзор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала