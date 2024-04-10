https://ria.ru/20240410/moskva-1939056924.html

Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве

Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве - РИА Новости, 10.04.2024

Инвестор завершил выдачу ключей от нового корпуса бизнес-парка в Москве

Девелопер, группа компаний (ГК) "Пионер", передал собственникам ключи от всех помещений в 4 корпусе бизнес-парка Ostankino в Бутырском районе, там появится... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:13

2024-04-10T14:13

2024-04-10T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

тинао

мосгосстройнадзор

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Девелопер, группа компаний (ГК) "Пионер", передал собственникам ключи от всех помещений в 4 корпусе бизнес-парка Ostankino в Бутырском районе, там появится около 2 тыс. рабочих мест по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский."Соглашение о строительстве бизнес-парка Ostankino первым, которое город подписал с инвестором в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Полностью завершить возведение делового комплекса, состоящего из шести зданий, планируется в 2026 году", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он отметил, что там будет создано около 2 тысяч рабочих мест по городской программе.В здании, состоящем из 12 этажей расположились офисы архитектурных бюро, строительных компаний, представители транспортно-логистического и ИТ-сектора.В свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков заявил, что четвертый корпус общей площадью более 22 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию летом 2023 года. Разрешение на это выдал Мосгосстройнадзор.По его словам, за весь период возведения здания инспекторами было организовано 6 выездных проверок, в ходе которых оценивали соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. В рамках контроля долевого строительства провели 30 проверок без взаимодействия с застройщиком.В пяти корпусах уже реализованы офисные помещения.Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин добавил, что более 10 тысяч человек смогут трудиться после ввода в эксплуатацию всех зданий в бизнес-парке Ostankino. Инвесторы и арендаторы заинтересованы в качественных рабочих пространствах, соответствующих современным экологическим стандартам.Девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где возводят жилые дома, по условиям программы стимулирования создания мест приложения труда. Но только в том случае, если он инвестирует в строительство объекта, на котором появятся новые рабочие места.Сейчас программа охватила почти все районы Москвы. Правительство города заключило более 90 соглашений с инвесторами, предполагающими строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. То есть это новые промпроизводства, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.Свыше 1,4 триллиона рублей будет привлечено в развитие Москвы и создание мест приложений труда. Это позволит создать более 210 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы.Чтобы поучаствовать в программе, застройщики могут направить заявку через онлайн-сервис на Инвестиционном портале столицы.Ранее Овчинский сообщал, что в ТиНАО построят новый офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, это даст округу около 6 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20240410/startapy-1939038763.html

https://ria.ru/20240409/registratsiya-1938712562.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, тинао, мосгосстройнадзор