https://ria.ru/20240410/moskva-1939014473.html

Московские специалисты приведут в порядок московские дворы

Московские специалисты приведут в порядок московские дворы - РИА Новости, 10.04.2024

Московские специалисты приведут в порядок московские дворы

Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:05

2024-04-10T10:05

2024-04-10T10:06

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783114585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05712dd5015a8d3d3b963eb68ccd8ea4.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов после зимы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках весеннего месячника благоустройства специалисты промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят, промывают и окрашивают цоколи домов, приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, они промывают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и тротуаров, а также очищают фасады. В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаются по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. Также прогребаются газоны.

https://ria.ru/20240409/fontan-1938832806.html

https://ria.ru/20240404/uborka-1937817176.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва