https://ria.ru/20240410/moskva-1939014473.html
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы - РИА Новости, 10.04.2024
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы
Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:05
2024-04-10T10:05
2024-04-10T10:06
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов после зимы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках весеннего месячника благоустройства специалисты промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят, промывают и окрашивают цоколи домов, приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, они промывают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и тротуаров, а также очищают фасады. В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаются по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. Также прогребаются газоны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы после зимы
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаем приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов после зимы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках весеннего месячника благоустройства специалисты промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят, промывают и окрашивают цоколи домов, приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.
Кроме того, они промывают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и тротуаров, а также очищают фасады. В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаются по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. Также прогребаются газоны.