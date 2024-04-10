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Московские специалисты приведут в порядок московские дворы - РИА Новости, 10.04.2024
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10:05 10.04.2024 (обновлено: 10:06 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/moskva-1939014473.html
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы - РИА Новости, 10.04.2024
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы
Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:05
2024-04-10T10:06
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Продолжаем приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов после зимы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках весеннего месячника благоустройства специалисты промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят, промывают и окрашивают цоколи домов, приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, они промывают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и тротуаров, а также очищают фасады. В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаются по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. Также прогребаются газоны.
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Дарья Буймова
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские специалисты приведут в порядок московские дворы

Московские специалисты приведут в порядок московские дворы после зимы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУборка во дворе
Уборка во дворе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Уборка во дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты продолжают приводиться в порядок дворовые территории и фасады жилых домов Москвы после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Продолжаем приводить в порядок дворовые территории и фасады жилых домов после зимы", - говорится в сообщении.
Промывка фонтана Каменный цветок на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы
Вчера, 14:12
Отмечается, что в рамках весеннего месячника благоустройства специалисты промывают детские и спортивные площадки, некоторые элементы при необходимости ремонтируют и красят, промывают и окрашивают цоколи домов, приводят в порядок элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.
Кроме того, они промывают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог и тротуаров, а также очищают фасады. В первую очередь – домов, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали. Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаются по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, – частично. Также прогребаются газоны.
Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Городские службы Москвы повсеместно убирают дворы и фасады зданий
4 апреля, 14:18
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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