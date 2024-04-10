https://ria.ru/20240410/moskva-1938986202.html

В Москве отремонтировали более 20 домов, в которых расположены библиотеки

В Москве отремонтировали более 20 домов, в которых расположены библиотеки - РИА Новости, 10.04.2024

В Москве отремонтировали более 20 домов, в которых расположены библиотеки

Более 20 домов, в которых расположены библиотеки, отремонтировали в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда, сообщает сайт мэра и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:49

2024-04-10T07:49

2024-04-10T07:49

общество

москва

городское хозяйство москвы

капремонт в москве

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Более 20 домов, в которых расположены библиотеки, отремонтировали в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда, сообщает сайт мэра и правительства города. "В столице восстановили более 20 домов, в которых расположены библиотеки. Работы провели в рамках реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. По данным сайта, в программу вошли знаменитое круглое здание на улице Довженко, дом 14 на улице Аргуновской с библиотекой-медиацентром № 67 и дом 14 на улице Новаторов, где расположен филиал № 2 библиотеки № 172.

https://realty.ria.ru/20240311/kapremont-1932235842.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве