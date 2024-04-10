https://ria.ru/20240410/mosgorsud-1939165935.html
Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.04.2024
Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова - одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", оспоривших свое заключение... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:58
2024-04-10T17:58
2024-04-10T17:58
происшествия
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россия
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тверь
renault s.a
московский городской суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова - одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", оспоривших свое заключение под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. При этом, по заявлению пресс-службы Мосгорсуда, Диловар отказался принимать участие в рассмотрении жалобы, доверившись адвокату. По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html
https://ria.ru/20240325/arest-1935730179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, брянская область, тверь, renault s.a, московский городской суд, крокус сити холл, renault clio, осаго
Происшествия, Жилье, Россия, Брянская область, Тверь, Renault S.A, Московский городской суд, Крокус Сити Холл, Renault Clio, ОСАГО, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест Исломова, фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова - одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", оспоривших свое заключение под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. При этом, по заявлению пресс-службы Мосгорсуда, Диловар отказался принимать участие в рассмотрении жалобы, доверившись адвокату.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.
Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault
Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области
. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Оба брата Исломовых - граждане РФ
, которые проживали в Твери
и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана
, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.