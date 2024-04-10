https://ria.ru/20240410/mosgorsud-1939165935.html

Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.04.2024

Суд признал законным арест Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова - одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", оспоривших свое заключение... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:58

2024-04-10T17:58

2024-04-10T17:58

происшествия

жилье

россия

брянская область

тверь

renault s.a

московский городской суд

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935731307_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_aceb67aec727a2a4ee6c5a0504fcb1b1.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест Диловара Исломова - одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", оспоривших свое заключение под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили лишь до оглашения резолютивной части решения. При этом, по заявлению пресс-службы Мосгорсуда, Диловар отказался принимать участие в рассмотрении жалобы, доверившись адвокату. По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), четверо из них подали апелляционные жалобы: отец и сыновья Исломовы, а также Алишер Касимов, сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына). По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России, Мосгорсуд уже признал законным его арест. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html

https://ria.ru/20240325/arest-1935730179.html

россия

брянская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, брянская область, тверь, renault s.a, московский городской суд, крокус сити холл, renault clio, осаго