https://ria.ru/20240410/morgenshtern-1939018930.html

Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна*

Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна* - РИА Новости, 10.04.2024

Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна*

Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении Моргенштерна*, составленный из-за неверного указания им соответствующей плашки,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:20

2024-04-10T10:20

2024-04-10T10:21

москва

моргенштерн (алишер моргенштерн)

youtube

московский городской суд

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении Моргенштерна*, составленный из-за неверного указания им соответствующей плашки, однако материал возвратили заявителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Материал об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* Алишера Тагировича вернули для устранения недостатков", - сказала собеседница агентства. Собеседница сообщила, что постановление о возбуждении административного дела было вынесено Савеловской межрайонной прокуратурой. Поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна* на YouTube, в котором он в неверной форме указал свой статус иностранного агента: в плашке было указание на то, что материал создан или распространен иностранным агентом, но его фамилия, имя и отчество указаны не были. Кроме этого, по словам собеседницы, длительность пометки в аудио и видеоматериалах должна длиться не менее 15 секунд, тогда как у музыканта она составила 5 секунд. Ранее Мосгорсуд признал законным первый иноагентский штраф в размере 40, назначенный музыканту летом прошлого года за выпуск материалов в интернете без плашки иноагента. В январе Савеловский суд Москвы назначил штраф Моргенштерну* в размере 50 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Также в феврале ему утвердили еще один штраф в 40 тысяч рублей за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html

https://ria.ru/20240117/inoagent-1921921660.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), youtube, московский городской суд