https://ria.ru/20240410/morgenshtern-1939018930.html
Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна*
Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна* - РИА Новости, 10.04.2024
Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна*
Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении Моргенштерна*, составленный из-за неверного указания им соответствующей плашки,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:20
2024-04-10T10:20
2024-04-10T10:21
москва
моргенштерн (алишер моргенштерн)
youtube
московский городской суд
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении Моргенштерна*, составленный из-за неверного указания им соответствующей плашки, однако материал возвратили заявителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Материал об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* Алишера Тагировича вернули для устранения недостатков", - сказала собеседница агентства. Собеседница сообщила, что постановление о возбуждении административного дела было вынесено Савеловской межрайонной прокуратурой. Поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна* на YouTube, в котором он в неверной форме указал свой статус иностранного агента: в плашке было указание на то, что материал создан или распространен иностранным агентом, но его фамилия, имя и отчество указаны не были. Кроме этого, по словам собеседницы, длительность пометки в аудио и видеоматериалах должна длиться не менее 15 секунд, тогда как у музыканта она составила 5 секунд. Ранее Мосгорсуд признал законным первый иноагентский штраф в размере 40, назначенный музыканту летом прошлого года за выпуск материалов в интернете без плашки иноагента. В январе Савеловский суд Москвы назначил штраф Моргенштерну* в размере 50 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Также в феврале ему утвердили еще один штраф в 40 тысяч рублей за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html
https://ria.ru/20240117/inoagent-1921921660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, моргенштерн (алишер моргенштерн), youtube, московский городской суд
Москва, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), YouTube, Московский городской суд
Суд зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна*
На Моргенштерна составили протокол из-за неверного указания им плашки
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении Моргенштерна*, составленный из-за неверного указания им соответствующей плашки, однако материал возвратили заявителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Материал об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* Алишера Тагировича вернули для устранения недостатков", - сказала собеседница агентства.
Собеседница сообщила, что постановление о возбуждении административного дела было вынесено Савеловской межрайонной прокуратурой. Поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна* на YouTube
, в котором он в неверной форме указал свой статус иностранного агента: в плашке было указание на то, что материал создан или распространен иностранным агентом, но его фамилия, имя и отчество указаны не были. Кроме этого, по словам собеседницы, длительность пометки в аудио и видеоматериалах должна длиться не менее 15 секунд, тогда как у музыканта она составила 5 секунд.
Ранее Мосгорсуд
признал законным первый иноагентский штраф в размере 40, назначенный музыканту летом прошлого года за выпуск материалов в интернете без плашки иноагента. В январе Савеловский суд Москвы назначил штраф Моргенштерну* в размере 50 тысяч рублей за аналогичное нарушение.
Также в феврале ему утвердили еще один штраф в 40 тысяч рублей за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.