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Кладбища в США обрастают могилами убитых на Украине наемников - РИА Новости, 10.04.2024
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07:05 10.04.2024 (обновлено: 16:19 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/mogily-1938983656.html
Кладбища в США обрастают могилами убитых на Украине наемников
Кладбища в США обрастают могилами убитых на Украине наемников - РИА Новости, 10.04.2024
Кладбища в США обрастают могилами убитых на Украине наемников
На кладбищах в США — от Виргинии до Калифорнии — появляются могилы наемников, ликвидированных российскими военными на Украине. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:05
2024-04-10T16:19
украина
калифорния
сша
в мире
джон кеннеди (политик)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. На кладбищах в США — от Виргинии до Калифорнии — появляются могилы наемников, ликвидированных российскими военными на Украине.Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не отправит американские войска воевать на Украину. Местные СМИ тем не менее после начала боевых действий на Украине регулярно сообщают о гибели американцев в этой стране.Один из убитых — 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Он погиб спустя два месяца после начала СВО, в апреле 2022 года, но его останки захоронили на родине только в марте текущего года, так как он долгое время считался пропавшим без вести.Как передает корреспондент РИА Новости, Курпаси похоронен на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона — самом знаменитом в США, где покоятся военнослужащие, политики и астронавты. На его могиле нет ни надгробного камня, ни цветов. Камень, вероятно, скоро все же установят — пока что на этом месте есть только временная табличка, которую воткнули в газон рядом с могилой.Еще один погибший — Брайн Янг. Как писали газеты, он воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. Янг жил в Грузии, откуда вскоре после начала СВО отправился на Украину, несмотря на уговоры спутницы. У него остались двое дочерей от другого брака. Янг, согласно данным из открытых источников, захоронен в штате Калифорния, а на памятнике на его могиле — эпитафия со словами "Вперед, к новым приключениям!".Читайте в Дзен: Страшная находка в Попасной. Что нашли у украинского боевика, убитого два года назад. С кем воюет РоссияЕвропу ждет необъявленная война в Северном мореДругой погибший наемник — бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к "иностранному легиону" Украины. Наемник, обладатель медали "За боевые заслуги" от украинского Минобороны, погиб в июне прошлого года в Краматорске, причем не на передовой, а в ресторане, писали СМИ. Согласно обнародованным в соцсетях видео, мужчину хоронили с воинскими почестями: в процессии участвовали американские военные, которые в конце дали оружейный салют. Различные сайты утверждают: Торторичи похоронен в Калифорнии.Еще один убитый на Украине американский наемник — Дейн Партирдж, некогда служивший в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. Мужчина похоронен на кладбище в Айдахо, у него остались жена и пятеро детей.Американец Пол Ким, согласно различным некрологам, был поклонником футбола, любил друзей и семью. По окончании средней школы присоединился к американской армии, в которой прослужил 12 лет. В СМИ не раскрывалось, как именно Ким попал на Украину, известно лишь одно: живым оттуда он уже не вернулся. Могила мужчины расположена в Техасе.Как сообщали ранее в Минобороны России, за время спецоперации убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима. Согласно мартовским данным, за все время конфликта из США на Украину прибыли 1113 солдат удачи, из них убит 491 человек.
https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html
https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html
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украина, калифорния, сша, в мире, джон кеннеди (политик), джо байден
Украина, Калифорния, США, В мире, Джон Кеннеди (политик), Джо Байден
Кладбища в США обрастают могилами убитых на Украине наемников

На кладбищах в США появляются могилы уничтоженных на Украине наемников

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкАрлингтонское национальное кладбище
Арлингтонское национальное кладбище - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Арлингтонское национальное кладбище. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. На кладбищах в США — от Виргинии до Калифорнии — появляются могилы наемников, ликвидированных российскими военными на Украине.
Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что не отправит американские войска воевать на Украину. Местные СМИ тем не менее после начала боевых действий на Украине регулярно сообщают о гибели американцев в этой стране.
Один из убитых — 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Он погиб спустя два месяца после начала СВО, в апреле 2022 года, но его останки захоронили на родине только в марте текущего года, так как он долгое время считался пропавшим без вести.
Как передает корреспондент РИА Новости, Курпаси похоронен на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона — самом знаменитом в США, где покоятся военнослужащие, политики и астронавты. На его могиле нет ни надгробного камня, ни цветов. Камень, вероятно, скоро все же установят — пока что на этом месте есть только временная табличка, которую воткнули в газон рядом с могилой.
Еще один погибший — Брайн Янг. Как писали газеты, он воевал в составе украинских сил специальных операций и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. Янг жил в Грузии, откуда вскоре после начала СВО отправился на Украину, несмотря на уговоры спутницы. У него остались двое дочерей от другого брака. Янг, согласно данным из открытых источников, захоронен в штате Калифорния, а на памятнике на его могиле — эпитафия со словами "Вперед, к новым приключениям!".
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Другой погибший наемник — бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к "иностранному легиону" Украины. Наемник, обладатель медали "За боевые заслуги" от украинского Минобороны, погиб в июне прошлого года в Краматорске, причем не на передовой, а в ресторане, писали СМИ. Согласно обнародованным в соцсетях видео, мужчину хоронили с воинскими почестями: в процессии участвовали американские военные, которые в конце дали оружейный салют. Различные сайты утверждают: Торторичи похоронен в Калифорнии.
Еще один убитый на Украине американский наемник — Дейн Партирдж, некогда служивший в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. Мужчина похоронен на кладбище в Айдахо, у него остались жена и пятеро детей.
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Американец Пол Ким, согласно различным некрологам, был поклонником футбола, любил друзей и семью. По окончании средней школы присоединился к американской армии, в которой прослужил 12 лет. В СМИ не раскрывалось, как именно Ким попал на Украину, известно лишь одно: живым оттуда он уже не вернулся. Могила мужчины расположена в Техасе.
Как сообщали ранее в Минобороны России, за время спецоперации убиты почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима. Согласно мартовским данным, за все время конфликта из США на Украину прибыли 1113 солдат удачи, из них убит 491 человек.
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