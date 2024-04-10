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Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета - РИА Новости, 10.04.2024
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11:02 10.04.2024 (обновлено: 11:10 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/mishustin-1939028473.html
Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета
Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета - РИА Новости, 10.04.2024
Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета
Задачи укрепления технологического и экономического суверенитета России невозможно решить без участия ученых, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:02
2024-04-10T11:10
россия
михаил мишустин
геннадий красников
российская академия наук
экономика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Задачи укрепления технологического и экономического суверенитета России невозможно решить без участия ученых, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. "Перед нашей страной стоят задачи укрепления технологического, экономического суверенитета, развития практически по всем отраслям, которые невозможно решить без участия наших ученых", - заявил Мишустин в ходе встречи. Он поздравил РАН с 300-летием, отметив, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа. "Создан прочный задел наших технологических, научных школ, которые дают свои результаты и помогают стране развиваться", - добавил премьер.
https://ria.ru/20240409/tsentr-1938874767.html
https://ria.ru/20240130/uchenye-1924375899.html
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россия, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Экономика
Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета

Мишустин: задачи укрепления экономического суверенитета не решить без ученых

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи. 10 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи. 10 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Задачи укрепления технологического и экономического суверенитета России невозможно решить без участия ученых, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым.
"Перед нашей страной стоят задачи укрепления технологического, экономического суверенитета, развития практически по всем отраслям, которые невозможно решить без участия наших ученых", - заявил Мишустин в ходе встречи.
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Он поздравил РАН с 300-летием, отметив, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа.
"Создан прочный задел наших технологических, научных школ, которые дают свои результаты и помогают стране развиваться", - добавил премьер.
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РоссияМихаил МишустинГеннадий КрасниковРоссийская академия наукЭкономика
 
 
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