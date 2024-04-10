https://ria.ru/20240410/mishustin-1939028473.html

Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета

Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета - РИА Новости, 10.04.2024

Мишустин рассказал о роли ученых в укреплении суверенитета

Задачи укрепления технологического и экономического суверенитета России невозможно решить без участия ученых, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:02

2024-04-10T11:02

2024-04-10T11:10

россия

михаил мишустин

геннадий красников

российская академия наук

экономика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Задачи укрепления технологического и экономического суверенитета России невозможно решить без участия ученых, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. "Перед нашей страной стоят задачи укрепления технологического, экономического суверенитета, развития практически по всем отраслям, которые невозможно решить без участия наших ученых", - заявил Мишустин в ходе встречи. Он поздравил РАН с 300-летием, отметив, что отечественными учеными за эти столетия проделана огромная работа. "Создан прочный задел наших технологических, научных школ, которые дают свои результаты и помогают стране развиваться", - добавил премьер.

https://ria.ru/20240409/tsentr-1938874767.html

https://ria.ru/20240130/uchenye-1924375899.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, экономика