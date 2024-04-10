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Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем - РИА Новости, 10.04.2024
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11:59 10.04.2024 (обновлено: 13:21 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/mi-24-1939049079.html
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем - РИА Новости, 10.04.2024
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:59
2024-04-10T13:21
черное море
россия
ми-24
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны. &quot;При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники&quot;, — говорится в сообщении.Авария произошла около шести утра по московскому времени.На месте работает поисково-спасательная служба.Ми-24 — специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника.
https://ria.ru/20201109/mi-24-1583837275.html
черное море
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черное море, россия, ми-24, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Черное море, Россия, Ми-24, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Ударный вертолет Ми-24. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны.
«

"При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники", — говорится в сообщении.

Авария произошла около шести утра по московскому времени.
На месте работает поисково-спасательная служба.
Ми-24 — специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника.
Вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вертолет Ми‑24. Летно-технические характеристики
9 ноября 2020, 22:49
 
Черное мореРоссияМи-24ПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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