https://ria.ru/20240410/mi-24-1939049079.html
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем - РИА Новости, 10.04.2024
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:59
2024-04-10T11:59
2024-04-10T13:21
черное море
россия
ми-24
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны. "При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники", — говорится в сообщении.Авария произошла около шести утра по московскому времени.На месте работает поисково-спасательная служба.Ми-24 — специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника.
https://ria.ru/20201109/mi-24-1583837275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, ми-24, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Черное море, Россия, Ми-24, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем
Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны.
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"При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники", — говорится в сообщении.
Авария произошла около шести утра по московскому времени.
На месте работает поисково-спасательная служба.
Ми-24 — специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника.