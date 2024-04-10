https://ria.ru/20240410/mi-24-1939049079.html

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем - РИА Новости, 10.04.2024

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:59

2024-04-10T11:59

2024-04-10T13:21

черное море

россия

ми-24

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вертолет Ми-24 разбился в районе Крыма, сообщили в Минобороны. "При выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники", — говорится в сообщении.Авария произошла около шести утра по московскому времени.На месте работает поисково-спасательная служба.Ми-24 — специализированный транспортно-боевой вертолет, способный выполнять функции воздушной боевой машины пехоты. Он предназначен как для перевозки стрелкового отделения, так и для обеспечения непосредственной огневой поддержки наземных войск и борьбы с бронетехникой противника.

https://ria.ru/20201109/mi-24-1583837275.html

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

черное море, россия, ми-24, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)