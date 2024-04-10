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Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2024
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13:51 10.04.2024 (обновлено: 16:18 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2024
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:51
2024-04-10T16:18
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР."Оператор получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент получил контузию", — говорится в публикации в Telegram-канале.В правительстве отметили, что продолжают держать связь со съемочной группой.Позднее корреспондент "Вестей" сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. Уточняется, что по журналистам выпустили три снаряда, один из осколков попал в ногу оператору.В последние дни ВСУ усилили обстрелы в районе Кременной. Так, последние два дня украинские войска регулярно наносили удары по городу артиллерией и беспилотниками. В результате ранения получили три мирных жителя — две женщины и мужчина.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через нее в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года, во время российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией соприкосновения. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.
https://ria.ru/20240406/podryv-1938302012.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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луганская народная республика
Луганская Народная Республика
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР

Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении

© Фото : Вести ЛуганскКорреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас и оператор Денис Шум
Корреспондент Вести Луганск Артем Юндас и оператор Денис Шум - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Вести Луганск
Корреспондент "Вести Луганск" Артем Юндас и оператор Денис Шум
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР.
«
"Оператор получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент получил контузию", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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В правительстве отметили, что продолжают держать связь со съемочной группой.
Позднее корреспондент "Вестей" сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. Уточняется, что по журналистам выпустили три снаряда, один из осколков попал в ногу оператору.
В последние дни ВСУ усилили обстрелы в районе Кременной. Так, последние два дня украинские войска регулярно наносили удары по городу артиллерией и беспилотниками. В результате ранения получили три мирных жителя — две женщины и мужчина.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через нее в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года, во время российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией соприкосновения. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.
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