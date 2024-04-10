https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР - РИА Новости, 10.04.2024
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:51
2024-04-10T13:51
2024-04-10T16:18
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР."Оператор получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент получил контузию", — говорится в публикации в Telegram-канале.В правительстве отметили, что продолжают держать связь со съемочной группой.Позднее корреспондент "Вестей" сообщил, что ВСУ при обстреле использовали ствольную артиллерию. Уточняется, что по журналистам выпустили три снаряда, один из осколков попал в ногу оператору.В последние дни ВСУ усилили обстрелы в районе Кременной. Так, последние два дня украинские войска регулярно наносили удары по городу артиллерией и беспилотниками. В результате ранения получили три мирных жителя — две женщины и мужчина.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через нее в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года, во время российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией соприкосновения. На кременском участке фронта идут бои, в том числе в Серебрянском лесничестве.
https://ria.ru/20240406/podryv-1938302012.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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луганская народная республика
Луганская Народная Республика
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в ЛНР
Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел на Кременском направлении