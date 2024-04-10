https://ria.ru/20240410/litva-1939045222.html

МИД России осудил нападения на посольство в Литве

МИД России осудил нападения на посольство в Литве - РИА Новости, 10.04.2024

МИД России осудил нападения на посольство в Литве

Москва требует объективного расследования нападения на посольство РФ в Вильнюсе и наказания виновных в этом происшествии, ставшем результатом русофобской... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:52

2024-04-10T11:52

2024-04-10T12:08

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литва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва требует объективного расследования нападения на посольство РФ в Вильнюсе и наказания виновных в этом происшествии, ставшем результатом русофобской политики литовских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повреждена стена здания. Подозреваемого позже задержали, передал портал LRT (Литовское радио и телевидение)."Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она добавила, что российская сторона требует от литовских правоохранителей объективного расследования преступления и надлежащего обеспечения безопасности посольства. "Все причастные к этому нападению должны быть найдены и наказаны, а ущерб зданию российского диппредставительства - компенсирован", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, литва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)