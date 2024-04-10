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МИД России осудил нападения на посольство в Литве - РИА Новости, 10.04.2024
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11:52 10.04.2024 (обновлено: 12:08 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/litva-1939045222.html
МИД России осудил нападения на посольство в Литве
МИД России осудил нападения на посольство в Литве - РИА Новости, 10.04.2024
МИД России осудил нападения на посольство в Литве
Москва требует объективного расследования нападения на посольство РФ в Вильнюсе и наказания виновных в этом происшествии, ставшем результатом русофобской... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:52
2024-04-10T12:08
в мире
россия
литва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва требует объективного расследования нападения на посольство РФ в Вильнюсе и наказания виновных в этом происшествии, ставшем результатом русофобской политики литовских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повреждена стена здания. Подозреваемого позже задержали, передал портал LRT (Литовское радио и телевидение)."Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она добавила, что российская сторона требует от литовских правоохранителей объективного расследования преступления и надлежащего обеспечения безопасности посольства. "Все причастные к этому нападению должны быть найдены и наказаны, а ущерб зданию российского диппредставительства - компенсирован", - подчеркнула Захарова.
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в мире, россия, литва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Литва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России осудил нападения на посольство в Литве

МИД России назвал нападение на посольство результатом русофобской политики Литвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва требует объективного расследования нападения на посольство РФ в Вильнюсе и наказания виновных в этом происшествии, ставшем результатом русофобской политики литовских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повреждена стена здания. Подозреваемого позже задержали, передал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
"Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она добавила, что российская сторона требует от литовских правоохранителей объективного расследования преступления и надлежащего обеспечения безопасности посольства. "Все причастные к этому нападению должны быть найдены и наказаны, а ущерб зданию российского диппредставительства - компенсирован", - подчеркнула Захарова.
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В миреРоссияЛитваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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