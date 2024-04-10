https://ria.ru/20240410/litva-1939020473.html
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников - РИА Новости, 10.04.2024
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:28
2024-04-10T10:28
2024-04-10T10:28
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны, передает агентство Блумберг. "Касчюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны", - говорится в сообщении агентства. Также, по его мнению, необходимо расширить производство дронов, а обучение их использованию должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав. Помимо этого Касчюнас заявил, что государства-члены ЕС должны объединиться для совместных оборонных закупок. При этом он отметил, что европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой также для Америки".
https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html
https://ria.ru/20240315/anushauskas-1933353788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, евросоюз
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников
Министр обороны Литвы хочет вовлечь больше людей в планирование в сфере обороны
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны, передает агентство Блумберг.
"Касчюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны", - говорится в сообщении агентства.
Также, по его мнению, необходимо расширить производство дронов, а обучение их использованию должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав.
Помимо этого Касчюнас заявил, что государства-члены ЕС
должны объединиться для совместных оборонных закупок. При этом он отметил, что европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой также для Америки".