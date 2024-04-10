https://ria.ru/20240410/litva-1939020473.html

Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников

Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников - РИА Новости, 10.04.2024

Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:28

2024-04-10T10:28

2024-04-10T10:28

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литва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны, передает агентство Блумберг. "Касчюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны", - говорится в сообщении агентства. Также, по его мнению, необходимо расширить производство дронов, а обучение их использованию должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав. Помимо этого Касчюнас заявил, что государства-члены ЕС должны объединиться для совместных оборонных закупок. При этом он отметил, что европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой также для Америки".

https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html

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литва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, евросоюз