Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/litva-1939020473.html
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников - РИА Новости, 10.04.2024
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:28
2024-04-10T10:28
в мире
литва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151398/62/1513986254_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_ee8ed695ff18dcf90dfd9dd81e1a0c91.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны, передает агентство Блумберг. "Касчюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны", - говорится в сообщении агентства. Также, по его мнению, необходимо расширить производство дронов, а обучение их использованию должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав. Помимо этого Касчюнас заявил, что государства-члены ЕС должны объединиться для совместных оборонных закупок. При этом он отметил, что европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой также для Америки".
https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html
https://ria.ru/20240315/anushauskas-1933353788.html
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151398/62/1513986254_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_3af18384f1aebe73fca8be31cab0faa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, евросоюз
В мире, Литва, Евросоюз
Министр обороны Литвы хочет увеличить число призывников

Министр обороны Литвы хочет вовлечь больше людей в планирование в сфере обороны

© РИА Новости / Надежда Кульбине | Перейти в медиабанкОдна из улиц "старого города" в Вильнюсе
Одна из улиц старого города в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в медиабанк
Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, заявил, что нацелен увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны, передает агентство Блумберг.
"Касчюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны", - говорится в сообщении агентства.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Швейцарии рассказали, в каком случае страна откажется от нейтралитета
Вчера, 18:12
Также, по его мнению, необходимо расширить производство дронов, а обучение их использованию должно стать таким же обычным явлением, как практика для получения водительских прав.
Помимо этого Касчюнас заявил, что государства-члены ЕС должны объединиться для совместных оборонных закупок. При этом он отметил, что европейская оборонная промышленность не должна быть "протекционистской", а скорее "открытой также для Америки".
Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Министр обороны Литвы подал в отставку
15 марта, 20:11
 
В миреЛитваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала