https://ria.ru/20240410/lavrov-1939034563.html

Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске

Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске - РИА Новости, 10.04.2024

Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:24

2024-04-10T11:24

2024-04-10T11:24

россия

сергей лавров

снг

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

белоруссия

минск

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двенадцатого апреля в Минске под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова состоится первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.

https://ria.ru/20240328/shkola-1936388820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, снг, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, белоруссия, минск