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Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске - РИА Новости, 10.04.2024
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11:24 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/lavrov-1939034563.html
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:24
2024-04-10T11:24
россия
сергей лавров
снг
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
белоруссия
минск
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двенадцатого апреля в Минске под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова состоится первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.
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россия, сергей лавров, снг, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, белоруссия, минск
Россия, Сергей Лавров, СНГ, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Белоруссия, Минск
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске

Лавров 12 апреля отправится в Минск на заседание Совета глав МИД СНГ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двенадцатого апреля в Минске под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова состоится первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.
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РоссияСергей ЛавровСНГПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваБелоруссияМинск
 
 
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