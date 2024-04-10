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Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске - РИА Новости, 10.04.2024
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:24
2024-04-10T11:24
2024-04-10T11:24
россия
сергей лавров
снг
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
белоруссия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, встреча пройдет 12 апреля в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двенадцатого апреля в Минске под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова состоится первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что стороны обсудят вопросы взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на реализацию председательства в организации России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Сергей Лавров, СНГ, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Белоруссия, Минск
Лавров примет участие в Совете глав МИД СНГ в Минске
Лавров 12 апреля отправится в Минск на заседание Совета глав МИД СНГ