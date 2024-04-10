https://ria.ru/20240410/kurgan-1939091613.html

В Кургане прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения

В Кургане прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения - РИА Новости, 10.04.2024

В Кургане прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения

Сирена зазвучала в Кургане, напоминая жителям об эвакуации из-за паводка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:12

2024-04-10T14:12

2024-04-10T15:48

курган

происшествия

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 10 апр - РИА Новости. Сирена зазвучала в Кургане, напоминая жителям об эвакуации из-за паводка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.

курган

тобол (река)

курганская область

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В Кургане включили сирену, чтобы напомнить жителям об эвакуации В Кургане включили сирену, чтобы напомнить жителям о необходимости эвакуироваться из-за паводка. 2024-04-10T14:12 true PT0M14S

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курган, происшествия, тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024