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Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot - РИА Новости, 10.04.2024
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22:31 10.04.2024 (обновлено: 22:48 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kuleba-1939218410.html
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot - РИА Новости, 10.04.2024
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:31
2024-04-10T22:48
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. "Добрая и спокойная дипломатия не сработала", — сказал он.Издание отметило, что Кулеба неоднократно подчеркивал, что он и Украина благодарны за помощь в сфере безопасности, но он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки. "Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. &lt;...&gt; Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — рассказал министр. По словам Кулебы, ему сложно понять сопротивление некоторых стран тому, чтобы передать хотя бы одну из своих систем Киеву. По его данным, среди потенциальных стран-доноров выявили более ста доступных ЗРК Patriot. Так, в некоторых соседних государствах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром. В этой связи он пошутил, что "самыми удачливыми" на встрече с ним считает министров тех стран, которые могут сказать, что у них нет систем Patriot. "Но те, у кого они есть, чувствуют себя некомфортно", — добавил Кулеба. Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html
https://ria.ru/20240410/germaniya-1938966423.html
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украина, россия, сша, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато
Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО
Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot

Кулеба: "добрая" дипломатия не сработала, ПВО Patriot придется просить жестко

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot.
«
"Добрая и спокойная дипломатия не сработала", — сказал он.
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Издание отметило, что Кулеба неоднократно подчеркивал, что он и Украина благодарны за помощь в сфере безопасности, но он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки.
«
"Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. <...> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — рассказал министр.
По словам Кулебы, ему сложно понять сопротивление некоторых стран тому, чтобы передать хотя бы одну из своих систем Киеву. По его данным, среди потенциальных стран-доноров выявили более ста доступных ЗРК Patriot. Так, в некоторых соседних государствах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром.
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В этой связи он пошутил, что "самыми удачливыми" на встрече с ним считает министров тех стран, которые могут сказать, что у них нет систем Patriot.
«
"Но те, у кого они есть, чувствуют себя некомфортно", — добавил Кулеба.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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