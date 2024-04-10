https://ria.ru/20240410/kuleba-1939218410.html

Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot

Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot - РИА Новости, 10.04.2024

Кулеба намерен жестко требовать у Запада ПВО Patriot

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:31

2024-04-10T22:31

2024-04-10T22:48

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Washington Post, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО Patriot. "Добрая и спокойная дипломатия не сработала", — сказал он.Издание отметило, что Кулеба неоднократно подчеркивал, что он и Украина благодарны за помощь в сфере безопасности, но он также начал публично выражать разочарование по поводу пределов их постоянной поддержки. "Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. <...> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — рассказал министр. По словам Кулебы, ему сложно понять сопротивление некоторых стран тому, чтобы передать хотя бы одну из своих систем Киеву. По его данным, среди потенциальных стран-доноров выявили более ста доступных ЗРК Patriot. Так, в некоторых соседних государствах есть более одной батареи, охраняющей порт или аэродром. В этой связи он пошутил, что "самыми удачливыми" на встрече с ним считает министров тех стран, которые могут сказать, что у них нет систем Patriot. "Но те, у кого они есть, чувствуют себя некомфортно", — добавил Кулеба. Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html

https://ria.ru/20240410/germaniya-1938966423.html

https://ria.ru/20240123/boepripasy-1923100912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато