https://ria.ru/20240410/krizis-1939202385.html
СМИ: наводнение в Британии может вызвать кризис в сельском хозяйстве
СМИ: наводнение в Британии может вызвать кризис в сельском хозяйстве - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: наводнение в Британии может вызвать кризис в сельском хозяйстве
Рекордные по количеству осадков дожди в Великобритании могут привести к разрастанию кризиса в сфере сельского хозяйства, сообщает в среду газета Guardian со... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:30
2024-04-10T20:30
2024-04-10T20:30
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Рекордные по количеству осадков дожди в Великобритании могут привести к разрастанию кризиса в сфере сельского хозяйства, сообщает в среду газета Guardian со ссылкой на фермерские объединения. "Люди не должны сомневаться, что фермерские хозяйства находятся под огромным давлением из-за беспрецедентных и постоянных дождей. Не будет преувеличением сказать, что назревает кризис. Сейчас основной удар приходится по фермерам, но потребители могут увидеть последствия в течение года", – приводит газета слова вице-председателя фермерской ассоциации "Национальный союз фермеров" (NFU) Рейчел Халлос. Ранее британская метеослужба сообщила о рекордном количестве выпавших осадков за 18-месячный период за всю историю измерений, с октября 2022 по март 2024 года выпало 1695,9 милиметра осадков. В ассоциации заявляют, что обильные осадки в сочетании со слишком низкой весенней температурой сильно ударили по животноводству. Кроме того, это приведет к росту зависимости страны от импорта растительных культур, утверждают в Совете по развитию сельского хозяйства и растениеводства (AHDB). Так, по данным организации, производство пшеницы с ноября сократилось на 15%, масличного рапса - на 28%, а озимого ячменя - на 22%. Посевные площади, вероятно, дадут урожай низкого качества из-за заболоченности почвы, а цены на хлеб и другие продукты, изготовленные из зерновых, не перестанут расти. Ранее правительство объявило об учреждении фонда поддержки фермерам, чьи хозяйства пострадали из-за наводнений, вызванных штормом "Хэнк" в январе. В рамках этой схемы, аграрии, имеющие на это право, смогут получить гранты в размере от 500 до 25 тысяч фунтов стерлингов для восстановления земли.
https://ria.ru/20240407/navodnenie-1938405345.html
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великобритания, в мире
СМИ: наводнение в Британии может вызвать кризис в сельском хозяйстве
Guardian : рекордные дожди грозят кризисом в сельском хозяйстве Великобритании
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Рекордные по количеству осадков дожди в Великобритании могут привести к разрастанию кризиса в сфере сельского хозяйства, сообщает в среду газета Guardian
со ссылкой на фермерские объединения.
«
"Люди не должны сомневаться, что фермерские хозяйства находятся под огромным давлением из-за беспрецедентных и постоянных дождей. Не будет преувеличением сказать, что назревает кризис. Сейчас основной удар приходится по фермерам, но потребители могут увидеть последствия в течение года", – приводит газета слова вице-председателя фермерской ассоциации "Национальный союз фермеров" (NFU) Рейчел Халлос.
Ранее британская метеослужба сообщила о рекордном количестве выпавших осадков за 18-месячный период за всю историю измерений, с октября 2022 по март 2024 года выпало 1695,9 милиметра осадков.
В ассоциации заявляют, что обильные осадки в сочетании со слишком низкой весенней температурой сильно ударили по животноводству.
Кроме того, это приведет к росту зависимости страны от импорта растительных культур, утверждают в Совете по развитию сельского хозяйства и растениеводства (AHDB). Так, по данным организации, производство пшеницы с ноября сократилось на 15%, масличного рапса - на 28%, а озимого ячменя - на 22%. Посевные площади, вероятно, дадут урожай низкого качества из-за заболоченности почвы, а цены на хлеб и другие продукты, изготовленные из зерновых, не перестанут расти.
Ранее правительство объявило об учреждении фонда поддержки фермерам, чьи хозяйства пострадали из-за наводнений, вызванных штормом "Хэнк" в январе. В рамках этой схемы, аграрии, имеющие на это право, смогут получить гранты в размере от 500 до 25 тысяч фунтов стерлингов для восстановления земли.