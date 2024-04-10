https://ria.ru/20240410/kosmos-1939078419.html

Белорусский космонавт Василевская выполнила все проекты на МКС

Белорусский космонавт Василевская выполнила все проекты на МКС - РИА Новости, 10.04.2024

Белорусский космонавт Василевская выполнила все проекты на МКС

Первый в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская успешно выполнила в ходе своего полета на МКС научные и образовательные проекты, которые... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:39

2024-04-10T13:39

2024-04-10T13:39

наука

космос - риа наука

белоруссия

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935735633_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_ce171030afaeb8e0403f68b34f3fc1c1.jpg

МИНСК, 10 апр – РИА Новости. Первый в истории независимой Белоруссии космонавт Марина Василевская успешно выполнила в ходе своего полета на МКС научные и образовательные проекты, которые планировалось реализовать, сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук республики Василий Гурский. "Велась серьезная работа по наполнению данного полета. Было много заявок, проектов, которые могли бы быть реализованы в ходе космического полета… Были строгие критерии отбора проектов, было отобрано семь проектов, из которых пять являются научными и два – образовательными. В дальнейшем они были успешно реализованы Василевской в ходе ее полета", - сказал Гурский на пресс-конференции. Один из проектов касался темы дистанционного зондирования Земли. Директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Белоруссии Сергей Золотой рассказал, что на МКС установлена белорусская аппаратура – спектрозональная камера, которая позволяет в достаточно большом количестве спектральных диапазонов выполнять съемку территории Земли. "Во время полета был проведен комплексный эксперимент: определенные территории снимались этой аппаратурой с МКС, это выполняла Василевская, параллельно в Беларуси были развернуты наземные средства контроля прозрачности атмосферы…, и параллельно проводилась съемка с нашего космического аппарата этой же территории. Этот эксперимент позволит разработать определенные методики калибровки спектрозональных видеокамер для спутников дистанционного зондирования Земли", - пояснил Золотой. Первый замдиректора по научной работе Института мясо-молочной промышленности Наталья Фурик рассказала, что перед Василевской также была поставлена задача провести эксперимент, необходимый для реализации планов по созданию комплексного кисломолочного продукта для поддержания микробиоты человека в условиях космического полета. Так, были подобраны штаммы молочнокислых организмов и бифидобактерий, переданы с необходимой аппаратурой для доставки на МКС и проведения экспериментов. "Эксперименты завершены, аппаратура доставлена на Землю… Будем определять, что произошло с микроорганизмами в космосе, их сохранность, свойства, как прошло их культивирование в космосе. Получим данные о молочном продукте, который получился в космосе", - пояснила она. Заместитель директора по научной работе научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по животноводству Александр Будевич сообщил, что Василевская на МКС также провела эксперимент с лактоферрином, и теперь ученые изучат, как изменились свойства белка и его активность, продолжат работу над созданием комплексного препарата с пробиотиками для использования в условиях космического полета. Ожидается, что такой препарат может в будущем помочь в восстановлении космонавтов после полета, повышении их иммунитета.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240319/kosmos-1934205509.html

белоруссия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, белоруссия, земля