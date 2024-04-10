https://ria.ru/20240410/kosmos-1939065256.html

Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса

Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса - РИА Новости, 10.04.2024

Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса

Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:54

2024-04-10T12:54

2024-04-10T13:01

космос - риа наука

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал Песков журналистам.Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил РИА Новости, что командование хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.

https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html

россия

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, дмитрий песков