https://ria.ru/20240410/kosmos-1939065256.html
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса - РИА Новости, 10.04.2024
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса
Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:54
2024-04-10T12:54
2024-04-10T13:01
космос - риа наука
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал Песков журналистам.Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил РИА Новости, что командование хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, сша, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса
Песков: важно, что Россия и США по-прежнему сотрудничают в сфере мирного космоса
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал Песков журналистам.
Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил РИА Новости, что командование хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.