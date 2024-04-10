Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.04.2024 (обновлено: 13:01 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kosmos-1939065256.html
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса - РИА Новости, 10.04.2024
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса
Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:54
2024-04-10T13:01
космос - риа наука
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал Песков журналистам.Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил РИА Новости, что командование хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, сша, дмитрий песков
Космос - РИА Наука, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков отметил сотрудничество России и США в области мирного космоса

Песков: важно, что Россия и США по-прежнему сотрудничают в сфере мирного космоса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в области мирного космоса продолжается, это важно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие – это важно", - сказал Песков журналистам.
Ранее начальник космического командования Пентагона Стивен Уайтинг заявил РИА Новости, что командование хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.
Космонавт Сергей Прокопьев на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж МКС избегает ссор из-за политики
6 марта, 13:42
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала