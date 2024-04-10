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США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе - РИА Новости, 10.04.2024
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03:46 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/kosmos-1938975071.html
США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе
США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе - РИА Новости, 10.04.2024
США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе
США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе, заявил РИА глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:46
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе, заявил РИА глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. "Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий. Мы не хотим, чтобы война началась или расширилась на космическое пространство", - заявил Уайтнинг в кулуарах ежегодного космического симпозиума, комментируя свои слова о возможности возникновения конфликта в космосе с соперниками США - Россией и Китаем. В ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая. В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html
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россия, китай, сша, министерство обороны сша
Россия, Китай, США, Министерство обороны США
США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе

Пентагон: США, КНР и РФ нужно укрепить доверие и не допустить войны в космосе

© Иллюстрация РИА Новости . CNSA, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, DepositphotosКитайская межпланетная станция "Чанъэ-4"
Китайская межпланетная станция Чанъэ-4 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Иллюстрация РИА Новости . CNSA, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Depositphotos
Китайская межпланетная станция "Чанъэ-4". Архивное фото
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе, заявил РИА глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг.
«
"Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий. Мы не хотим, чтобы война началась или расширилась на космическое пространство", - заявил Уайтнинг в кулуарах ежегодного космического симпозиума, комментируя свои слова о возможности возникновения конфликта в космосе с соперниками США - Россией и Китаем.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
03:38
В ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая.
В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
СМИ: США готовятся к войне с Россией на новом фронте
19 сентября 2023, 10:37
 
РоссияКитайСШАМинистерство обороны США
 
 
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