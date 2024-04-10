https://ria.ru/20240410/kosmos-1938975071.html

США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе

США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе - РИА Новости, 10.04.2024

США призвали Китай и Россию к работе по предотвращению конфликтов в космосе

США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе, заявил РИА глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:46

2024-04-10T03:46

2024-04-10T03:46

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китай

сша

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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе, заявил РИА глава космического командования Пентагона Стивен Уайтинг. "Мы все должны быть ответственными и действовать сообразно нашим международным обязательствам, ответственно и безопасно на орбите. Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий. Мы не хотим, чтобы война началась или расширилась на космическое пространство", - заявил Уайтнинг в кулуарах ежегодного космического симпозиума, комментируя свои слова о возможности возникновения конфликта в космосе с соперниками США - Россией и Китаем. В ходе мероприятия в Колорадо-Спрингс Уайтинг заявил, что человечество через несколько десятилетий могут ожидать сражения в космическом пространстве, однако США не желают такого исхода, считая его вредным как для себя, так и для своих союзников. По его словам, теоретические в прошлом угрозы теперь реальность и стоят на вооружении России и Китая. В Москве ранее неоднократно указывали, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897138739.html

россия

китай

сша

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россия, китай, сша, министерство обороны сша