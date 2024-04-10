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Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке - РИА Новости, 10.04.2024
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14:09 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/konkurs-1939083612.html
Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке
Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке - РИА Новости, 10.04.2024
Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке
Сразу 2 страны Латинской Америки выступили хостом выставки работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: Никарагуа и Аргентина. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:09
2024-04-10T14:09
новости агентства
россия
латинская америка
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
юнеско
миа "россия сегодня"
никарагуа
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сразу 2 страны Латинской Америки выступили хостом выставки работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: Никарагуа и Аргентина.Новой точкой международного турне конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, где представили работы финалистов, стала столица Никарагуа – Манагуа.За 10 лет истории фотоконкурса – это первая выставка в "сердце Центральной Америки" – Никарагуа, которая стала седьмой по счету страной роуд-шоу 2023 года. Открытие экспозиции состоялось при поддержке Никарагуанской Национальной Синематеки и Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа. Выставку из 24 работ фоторепортеров из Бахрейна, Китая, Испании, России, Бангладеш, Италии и других стран смогут посетить все желающие до 12 апреля.Иданеа Кастильо, директор Никарагуанской Национальной Синематеки отметила, что выставка показывает талант молодых фотографов как выдающихся документалистов. С ней согласен Оскар Перес, заместитель министра по делам молодежи Никарагуа: "На церемонии открытия сегодня с нами молодые любители фотографии, профессиональные фотографы, студенты, учащиеся из средних школ и технологических центров, и все они действительно любят фотографию, и я знаю, что с помощью этой выставки, вы позволяете им узнать гораздо больше об этом искусстве".Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа, который также посетил открытие, добавил: "Мы всегда едины в стремлении к истине и такие проекты, помогают нам продолжать продвигаться в этом сотрудничестве ради мира, стабильности, и в защиту нашего народа. Приглашаю всех прийти сюда и увидеть эти прекрасные фотографии".Аргентинский Сан-Хуан уже во второй год подряд принимает у себя экспозицию. Обширную коллекцию из 40 снимков иранских, боснийских, русских, французских, бурундийских и других молодых фотожурналистов можно посмотреть в Музее изящных искусств, а с 18 апреля выставка будет представлена на площадке факультета социальных наук Национального университета Сан-Хуана.Выставка в Аргентине открылась при поддержке партнеров конкурса, издания Ahora San Juan и фонда Ideas по продвижению идеи равенства, которые выступили на торжественной церемонии открытия выставки.Глава фонда Ideas Хорхе Лоренцо прокомментировал: "Равенство между странами и культурами означает признание друг друга разными и уважение друг к. Эта выставка, которую мы проводим сегодня с большой гордостью, знакомит нас с происходящим в разных уголках мира, эти фото рассказывают нам, что на мультикультурной и многополярной планете существует множество точек зрения". Его коллега, Даниэла Альбарес Паес, координатор проектов фонда Ideas добавила: "Цель фотожурналистики — изобразить и передать момент, событие, определенных персонажей. Я считаю, что представленные работы выходят за эти рамки: им удается передавать эмоции и переносить нас в самые отдаленные места мира, доставляя нас к художественному наслаждению. Фотография превратилась в искусство, и это искусство является отражением разных культур. Для нас как средства массовой информации важно помогать продвигать, передавать и сохранять это искусство с его вечной ценностью".О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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новости агентства, россия, латинская америка, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, юнеско, миа "россия сегодня", никарагуа
Новости агентства, Россия, Латинская Америка, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ЮНЕСКО, МИА "Россия сегодня", Никарагуа

Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке

© Фото : Ahora San JuanРаботы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке
Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Ahora San Juan
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сразу 2 страны Латинской Америки выступили хостом выставки работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: Никарагуа и Аргентина.
Новой точкой международного турне конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, где представили работы финалистов, стала столица Никарагуа – Манагуа.
За 10 лет истории фотоконкурса – это первая выставка в "сердце Центральной Америки" – Никарагуа, которая стала седьмой по счету страной роуд-шоу 2023 года. Открытие экспозиции состоялось при поддержке Никарагуанской Национальной Синематеки и Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа. Выставку из 24 работ фоторепортеров из Бахрейна, Китая, Испании, России, Бангладеш, Италии и других стран смогут посетить все желающие до 12 апреля.
Иданеа Кастильо, директор Никарагуанской Национальной Синематеки отметила, что выставка показывает талант молодых фотографов как выдающихся документалистов. С ней согласен Оскар Перес, заместитель министра по делам молодежи Никарагуа: "На церемонии открытия сегодня с нами молодые любители фотографии, профессиональные фотографы, студенты, учащиеся из средних школ и технологических центров, и все они действительно любят фотографию, и я знаю, что с помощью этой выставки, вы позволяете им узнать гораздо больше об этом искусстве".
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
1 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
2 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
3 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
4 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
5 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
1 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
2 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
3 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
4 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
5 из 5
Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа, который также посетил открытие, добавил: "Мы всегда едины в стремлении к истине и такие проекты, помогают нам продолжать продвигаться в этом сотрудничестве ради мира, стабильности, и в защиту нашего народа. Приглашаю всех прийти сюда и увидеть эти прекрасные фотографии".
Аргентинский Сан-Хуан уже во второй год подряд принимает у себя экспозицию. Обширную коллекцию из 40 снимков иранских, боснийских, русских, французских, бурундийских и других молодых фотожурналистов можно посмотреть в Музее изящных искусств, а с 18 апреля выставка будет представлена на площадке факультета социальных наук Национального университета Сан-Хуана.
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Выставка в Аргентине открылась при поддержке партнеров конкурса, издания Ahora San Juan и фонда Ideas по продвижению идеи равенства, которые выступили на торжественной церемонии открытия выставки.
Глава фонда Ideas Хорхе Лоренцо прокомментировал: "Равенство между странами и культурами означает признание друг друга разными и уважение друг к. Эта выставка, которую мы проводим сегодня с большой гордостью, знакомит нас с происходящим в разных уголках мира, эти фото рассказывают нам, что на мультикультурной и многополярной планете существует множество точек зрения". Его коллега, Даниэла Альбарес Паес, координатор проектов фонда Ideas добавила: "Цель фотожурналистики — изобразить и передать момент, событие, определенных персонажей. Я считаю, что представленные работы выходят за эти рамки: им удается передавать эмоции и переносить нас в самые отдаленные места мира, доставляя нас к художественному наслаждению. Фотография превратилась в искусство, и это искусство является отражением разных культур. Для нас как средства массовой информации важно помогать продвигать, передавать и сохранять это искусство с его вечной ценностью".
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
1 из 4
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
2 из 4
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
3 из 4
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
4 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
1 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
2 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
3 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
4 из 4

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
Новости агентстваРоссияЛатинская АмерикаМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаЮНЕСКОМИА "Россия сегодня"Никарагуа
 
 
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