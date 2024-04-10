Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке
© Фото : Ahora San JuanРаботы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке
© Фото : Ahora San Juan
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сразу 2 страны Латинской Америки выступили хостом выставки работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: Никарагуа и Аргентина.
Новой точкой международного турне конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, где представили работы финалистов, стала столица Никарагуа – Манагуа.
За 10 лет истории фотоконкурса – это первая выставка в "сердце Центральной Америки" – Никарагуа, которая стала седьмой по счету страной роуд-шоу 2023 года. Открытие экспозиции состоялось при поддержке Никарагуанской Национальной Синематеки и Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа. Выставку из 24 работ фоторепортеров из Бахрейна, Китая, Испании, России, Бангладеш, Италии и других стран смогут посетить все желающие до 12 апреля.
Иданеа Кастильо, директор Никарагуанской Национальной Синематеки отметила, что выставка показывает талант молодых фотографов как выдающихся документалистов. С ней согласен Оскар Перес, заместитель министра по делам молодежи Никарагуа: "На церемонии открытия сегодня с нами молодые любители фотографии, профессиональные фотографы, студенты, учащиеся из средних школ и технологических центров, и все они действительно любят фотографию, и я знаю, что с помощью этой выставки, вы позволяете им узнать гораздо больше об этом искусстве".
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
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© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
2 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
3 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
4 из 5
© Фото : Medios SandinistasОткрытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
5 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
1 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
2 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
3 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
4 из 5
Открытие выставки работ победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Манагуа (Никарагуа)
© Фото : Medios Sandinistas
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Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа, который также посетил открытие, добавил: "Мы всегда едины в стремлении к истине и такие проекты, помогают нам продолжать продвигаться в этом сотрудничестве ради мира, стабильности, и в защиту нашего народа. Приглашаю всех прийти сюда и увидеть эти прекрасные фотографии".
Аргентинский Сан-Хуан уже во второй год подряд принимает у себя экспозицию. Обширную коллекцию из 40 снимков иранских, боснийских, русских, французских, бурундийских и других молодых фотожурналистов можно посмотреть в Музее изящных искусств, а с 18 апреля выставка будет представлена на площадке факультета социальных наук Национального университета Сан-Хуана.
Выставка в Аргентине открылась при поддержке партнеров конкурса, издания Ahora San Juan и фонда Ideas по продвижению идеи равенства, которые выступили на торжественной церемонии открытия выставки.
Глава фонда Ideas Хорхе Лоренцо прокомментировал: "Равенство между странами и культурами означает признание друг друга разными и уважение друг к. Эта выставка, которую мы проводим сегодня с большой гордостью, знакомит нас с происходящим в разных уголках мира, эти фото рассказывают нам, что на мультикультурной и многополярной планете существует множество точек зрения". Его коллега, Даниэла Альбарес Паес, координатор проектов фонда Ideas добавила: "Цель фотожурналистики — изобразить и передать момент, событие, определенных персонажей. Я считаю, что представленные работы выходят за эти рамки: им удается передавать эмоции и переносить нас в самые отдаленные места мира, доставляя нас к художественному наслаждению. Фотография превратилась в искусство, и это искусство является отражением разных культур. Для нас как средства массовой информации важно помогать продвигать, передавать и сохранять это искусство с его вечной ценностью".
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
1 из 4
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
2 из 4
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
3 из 4
© Фото : Ahora San JuanВыставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
4 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
1 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
2 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
3 из 4
Выставка фотографий победителей Конкурса имени Андрея Стенина в Сан-Хуане (Аргентина)
© Фото : Ahora San Juan
4 из 4
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).