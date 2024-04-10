https://ria.ru/20240410/konkurs-1939083612.html

Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке

Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке - РИА Новости, 10.04.2024

Работы победителей Конкурса имени Андрея Стенина увидят в Латинской Америке

Сразу 2 страны Латинской Америки выступили хостом выставки работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: Никарагуа и Аргентина. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:09

2024-04-10T14:09

2024-04-10T14:09

новости агентства

россия

латинская америка

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

юнеско

миа "россия сегодня"

никарагуа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939081674_0:268:2560:1708_1920x0_80_0_0_58508cb399611f3f36e808011e5fc958.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сразу 2 страны Латинской Америки выступили хостом выставки работ победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: Никарагуа и Аргентина.Новой точкой международного турне конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, где представили работы финалистов, стала столица Никарагуа – Манагуа.За 10 лет истории фотоконкурса – это первая выставка в "сердце Центральной Америки" – Никарагуа, которая стала седьмой по счету страной роуд-шоу 2023 года. Открытие экспозиции состоялось при поддержке Никарагуанской Национальной Синематеки и Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа. Выставку из 24 работ фоторепортеров из Бахрейна, Китая, Испании, России, Бангладеш, Италии и других стран смогут посетить все желающие до 12 апреля.Иданеа Кастильо, директор Никарагуанской Национальной Синематеки отметила, что выставка показывает талант молодых фотографов как выдающихся документалистов. С ней согласен Оскар Перес, заместитель министра по делам молодежи Никарагуа: "На церемонии открытия сегодня с нами молодые любители фотографии, профессиональные фотографы, студенты, учащиеся из средних школ и технологических центров, и все они действительно любят фотографию, и я знаю, что с помощью этой выставки, вы позволяете им узнать гораздо больше об этом искусстве".Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, координатор Комитета по СМИ и гражданству Никарагуа, который также посетил открытие, добавил: "Мы всегда едины в стремлении к истине и такие проекты, помогают нам продолжать продвигаться в этом сотрудничестве ради мира, стабильности, и в защиту нашего народа. Приглашаю всех прийти сюда и увидеть эти прекрасные фотографии".Аргентинский Сан-Хуан уже во второй год подряд принимает у себя экспозицию. Обширную коллекцию из 40 снимков иранских, боснийских, русских, французских, бурундийских и других молодых фотожурналистов можно посмотреть в Музее изящных искусств, а с 18 апреля выставка будет представлена на площадке факультета социальных наук Национального университета Сан-Хуана.Выставка в Аргентине открылась при поддержке партнеров конкурса, издания Ahora San Juan и фонда Ideas по продвижению идеи равенства, которые выступили на торжественной церемонии открытия выставки.Глава фонда Ideas Хорхе Лоренцо прокомментировал: "Равенство между странами и культурами означает признание друг друга разными и уважение друг к. Эта выставка, которую мы проводим сегодня с большой гордостью, знакомит нас с происходящим в разных уголках мира, эти фото рассказывают нам, что на мультикультурной и многополярной планете существует множество точек зрения". Его коллега, Даниэла Альбарес Паес, координатор проектов фонда Ideas добавила: "Цель фотожурналистики — изобразить и передать момент, событие, определенных персонажей. Я считаю, что представленные работы выходят за эти рамки: им удается передавать эмоции и переносить нас в самые отдаленные места мира, доставляя нас к художественному наслаждению. Фотография превратилась в искусство, и это искусство является отражением разных культур. Для нас как средства массовой информации важно помогать продвигать, передавать и сохранять это искусство с его вечной ценностью".О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2023 году конкурс в российском сегменте поддержали: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия), Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240327/nagrada-1936262304.html

россия

латинская америка

никарагуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, латинская америка, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, юнеско, миа "россия сегодня", никарагуа