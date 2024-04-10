https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html

Финансист назвала день, когда банки перестанут наживаться на комиссиях

Финансист назвала день, когда банки перестанут наживаться на комиссиях - РИА Новости, 10.04.2024

Финансист назвала день, когда банки перестанут наживаться на комиссиях

С 1 мая граждане смогут без комиссий переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Как отреагируют банки, лишенные источника дохода,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:17

2024-04-10T02:17

2024-04-10T02:17

экономика

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

банки

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С 1 мая граждане смогут без комиссий переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Как отреагируют банки, лишенные источника дохода, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.Закон об отмене комиссий принят еще в прошлом году, но норма вступает в силу в мае. “С 1 мая гарантируется свобода действий клиентов в части выбора финансовой организации, отменяется так называемое "платежное рабство". А вот с точки зрения банков ситуация выглядит иначе”, — указала Валишвили.Дело в том, что доходы от комиссий составляют немалую долю банковской прибыли. Если их не будет, банки могут свернуть ряд бонусных программ, которые финансировались из этого источника. Но это не беда, ведь свобода перемещения капитала поможет формированию здоровой конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности, подытожила эксперт.

https://ria.ru/20240408/vklad-1938469619.html

россия

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банки, россия