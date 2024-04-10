Финансист назвала день, когда банки перестанут наживаться на комиссиях
Доцент Валишвили: комиссии при переводе денег между счетами отменят с 1 мая
© Depositphotos.com / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
© Depositphotos.com / Pavel Losevsky
Посетители в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С 1 мая граждане смогут без комиссий переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Как отреагируют банки, лишенные источника дохода, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
Закон об отмене комиссий принят еще в прошлом году, но норма вступает в силу в мае. “С 1 мая гарантируется свобода действий клиентов в части выбора финансовой организации, отменяется так называемое "платежное рабство". А вот с точки зрения банков ситуация выглядит иначе”, — указала Валишвили.
Дело в том, что доходы от комиссий составляют немалую долю банковской прибыли. Если их не будет, банки могут свернуть ряд бонусных программ, которые финансировались из этого источника. Но это не беда, ведь свобода перемещения капитала поможет формированию здоровой конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности, подытожила эксперт.
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"
8 апреля, 02:15