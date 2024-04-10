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На северо-западе Китая произошло землетрясение
На северо-западе Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 10.04.2024
На северо-западе Китая произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:53
2024-04-10T14:53
2024-04-10T14:53
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР на северо-западе страны, сообщает китайский сейсмологический центр. Подземный толчок магнитудой 4,8 был зафиксирован в 18.57 (13.57 мск) на территории уезда Байчэн округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономном района. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.
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в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай, аксу, происшествия – радио sputnik
В мире, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай, Аксу, Происшествия – Радио Sputnik
На северо-западе Китая произошло землетрясение
Сейсмологи: в Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 4,8